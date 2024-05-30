BAKAN YARDIMCISI COŞTU: TÜRKİYE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ GELİŞİM KAYDETTİ - Son Dakika
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Teknoloji

BAKAN YARDIMCISI COŞTU: TÜRKİYE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ GELİŞİM KAYDETTİ

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin son 20 yılda teknoloji ekosistemi ve inovasyon alanında önemli bir gelişim kaydettiğini belirtti. Çoştu, Trakya Üniversitesi'nde açılan İzzet Erbay Teknoloji Müzesi'nin genç mühendis adaylarına ilham kaynağı olmasını temenni etti.

30.05.2024 17:47
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SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, " Türkiye, açıkçası teknoloji gelişiminde biraz geride kalmış bir ülke. Ancak son 20 yılda özellikle attığımız kuvvetli adımlarla beraber teknoloji ekosistemimiz ayrıca inovasyon ekosistemimiz önemli bir gelişim kaydetti, önemli kapasiteye ulaşmış durumda ve bunun da neticelerini, çıktılarını hep beraber gururla görüyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Çoştu, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne kurulan İzzet Erbay Teknoloji Müzesi açılışına katıldı. Açılışta Çoştu'nun yanı sıra İzzet Erbay'ın kızı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, İzzet Erbay'ın oğlu, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer aldı. Açılışta konuşan Zekeriya Çoştu, "Burada teknolojinin nereden gelip, nereye gittiğini görüyor olacağız. Belki onlarca yıl önceden gelen teknolojileri deneyimleyip, görüyor olacağız ve son teknolojileri de görüyor olacağız. Bundan belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesinde geliştirilen teknolojilerde, bizim ortaya koyduğumuz ürünlerin sayısını biraz az göreceğiz veya hiç görmeyeceğiz. Ama özellikle son yıllarda geliştirilen teknolojilerde Türk mühendislerinin ürünlerini de müşahede ediyor olacağız. Türkiye, açıkçası teknoloji gelişiminde biraz geride kalmış bir ülke. Ancak son 20 yılda özellikle attığımız kuvvetli adımlarla beraber teknoloji ekosistemimiz ayrıca inovasyon ekosistemimiz önemli bir gelişim kaydetti, önemli kapasiteye ulaşmış durumda ve bunun da neticelerini, çıktılarını hep beraber gururla görüyoruz" dedi.

'GENÇ MÜHENDİS ARKADAŞLARIMIZA İLHAM KAYNAĞI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Çoştu, "İşte yerli, milli otomobilimiz TOGG projesi böyle bir kapasitenin, böyle bir yetkinliğin ürünü. İşte KAAN, Gökbey, Hürjet gibi hava platformlarımız, uçaklarımız, helikopterlerimiz böyle bir yetkinliğin ürünü. Bayraktar İHA'lar böyle bir yetkinliğe bürünüyor. En son yılbaşında gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay misyonu esasında böyle bir yetkinliğin, böyle bir gelişimin ürünü. Dolayısıyla bundan sonra inşallah bu teknoloji ürünlerinin çıktılarını, etkilerini hep beraber daha fazla görüyor olacağız. Burada Milli Teknoloji Hamlesi'nin ürünlerini konumlandırdık, yer verdik ama inşallah bundan sonra daha fazlasını da geliştirerek, üreterek burada yer vermeye devam ediyor olacağız. Bu anlamda kazandığımız bu yetkinliğin ve belki çok daha önemlisi; bunu gerçekleştirebileceğimize inancımızın, öz güvenimizin, motivasyonumuzun bir göstergesi olarak bu müzenin hayata geçtiğini düşünüyorum. İnşallah buralarda yetişecek genç mühendis arkadaşlarımıza ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR MÜZE BİR İLK, ÖNCÜ OLACAK'

Prof. Dr. Fethiye Erbay da "Bu müzenin oluşumunda pek çok kişinin değerli katkıları var, bağışları var. 1990'larda TRT'nin kurucusu olan babam böyle bir müzeyi kurmak için TRT'ye müracaat etmişti ama 66 yaşında vefat edince bunu gerçekleştiremedi. Sayın Rektörümüzün ve valinin öncülüğünde böyle bir müzeyi Trakya Üniversitesi'ne kazandırıyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve yeni nesle de bunu aktarabilmemiz için bunları görmek ve üzerinde araştırma yapmak gerekiyor ki bu bizim öyle olacak ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı bünyesinde mühendislik fakültesi öğrencilerine uygulama atölyesi olarak açılacak. İnovasyondan bahsettiğimiz bir dönemde çok önemli olacağını düşünüyorum. Ayrıca da böyle bir müze, üniversite müzeleri arasında bir ilk, öncü olacak" dedi.

ERBAY'IN EŞYALARINDAN OLUŞAN 'TEKNOLOJİNİN İZİNDE' SERGİSİ

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da müzenin üniversite bünyesinde açılan 8'inci müze olduğunu belirtip, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, açılışı yapılan müzeyi gezdi. TRT'de 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olan merhum İzzet Erbay'ın ailesi tarafından bağışlanan eşyalardan oluşan 'Teknolojinin İzinde' isimli serginin de içerisinde bulunduğu müzede, gündelik yaşam, sağlık, uzay ve eğitim alanlarında kullanılan teknolojik eşyalar yer alıyor.

BAKAN YARDIMCISI COŞTU: TÜRKİYE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ GELİŞİM KAYDETTİ
Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji BAKAN YARDIMCISI COŞTU: TÜRKİYE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ GELİŞİM KAYDETTİ - Son Dakika

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