Selçuk Bayraktar, Adıyaman\'da depremzedelerle buluştu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bu dayanışma adeta milletimizin Çanakkale'de 100 yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi, burada da aynı dayanışmayı görüyoruz." dedi.
Selçuk Bayraktar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında Adıyaman'da kurulu bulunan K2 Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek depremzedelerle sohbet etti.
Daha sonra TEKNOFEST çadırına geçen Bayraktar, burada eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek hediye çantaları dağıttı.
Bayraktar, gazetecilere, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini Adıyaman'ın da yaşadığını söyledi.
Depremin ardından milletin gösterdiği dayanışma gibi Baykar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Can Sağlığı Vakfındaki gönüllülerin de seferber olduğunu dile getiren Bayraktar, "Baykar olarak öncelikle nakdi yardımlarda bulunduk. Hemen sonrasında kısa bir süre içinde hem T3 hem de Can Sağlığından gönüllülerimizle birlikte sahaya indik ve o günden bugüne sahadaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
Depremlerde ağır hasar alan 3 kentte konut yapılması için çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:
" Kahramanmaraş'ta konteyner kentimizi kurduk ve devletimize bağışladık. Hemen ardından kalıcı konutları inşa etmek üzere çalışmalar 3 şehrimizde devam ediyor. Bir tanesi de Adıyaman'da, toplamda 1000 konut. İnşallah Kahramanmaraş'taki konutlarımızın teslimatı mayıs ayı içinde gerçekleşmiş olacak. Kahramanmaraş ve Hatay'da ise ilerleyen aylarda ekiplerimiz tamamlayacak ve devletimize bağışlanacak."
"TEKNOFEST kuşağına da yetişen gençlerimiz var"
Bayraktar, konteyner kentlerde çeşitli atölye ve psikolojik destek merkezleri kurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:
"Kurulan konteyner kentlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte 'Deneyap atölyeleri' ve psikolojik destek merkezleri kurduk. Gönüllülerimiz ilk günden itibaren çalışmaya devam ediyor. Bugün depremin 1. yıl dönümü olması hasebiyle tekrar sahadaki arkadaşlarımızla birlikte ve buradaki gençlerimizle bir araya geldik. Onların faaliyetlerini inceledik. Az önce gördük ki içeride TEKNOFEST kuşağına da yetişen gençlerimiz var."
TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da yapılacağını anımsatan Bayraktar, "TEKNOFEST 2024 Adana'da olacak. Ona hazırlanan gençlerimiz de var. Bütün bu acı yıkımın yanında bir yandan da sıcacık bir dayanışma var. Bu dayanışma adeta milletimizin Çanakkale'de 100 yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi, burada da aynı dayanışmayı görüyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Teknoloji › Selçuk Bayraktar, Adıyaman'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?