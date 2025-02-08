Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Teknoloji

Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Gerçekleşti

Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya\'da Gerçekleşti

TÜBİTAK, Antalya'da 32. Bilim Olimpiyatları'nın ödül törenini düzenleyerek gençleri ödüllendirdi.

08.02.2025 12:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, bilim olimpiyatlarıyla gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağlayarak, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıdıklarını söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "32. Bilim Olimpiyatları"nın ödül töreni, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve plaketleri takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, törende, bilim olimpiyatların önemine dikkati çekti.

Antalya'da ulusal bilim olimpiyatlarında madalya kazanan 225 öğrencinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel olimpiyatlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden 54 gençle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gönüllü, şöyle konuştu:

"Bilim olimpiyatlarımızla gençlerimizin bilimsel gelişimine katkı sağlıyor, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıyoruz. 2024 yılında uluslararası arenada 17 altın, 31 gümüş 25 bronz madalya kazandık. Gururla ifade etmek isterim ki 1978 yılından beri katıldığımız uluslararası olimpiyatlarda elde ettiğimiz altın madalya sayısında rekor kırdık. Uluslararası platformlarda elde ettiğimiz bu başarının artarak devam edeceğine inancımız tamdır."

Gönüllü, gençlere bilim olimpiyatları yolculuğunda rehberlik edecek öğretmenlere bu yıl yenilikçi eğitim modeli geliştirdiklerini, bu çerçevede 172 öğretmene de eğitim verdiklerini belirtti.

Geçen yıldan itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya dalını da eklediklerini hatırlatan Gönüllü, uluslararası coğrafya olimpiyatlarında Türkiye'nin temsil edilme imkanını genişlettiklerini ve bugün bu alandaki ilk ödülleri verdiklerini kaydetti.

Gönüllü, astronomi, astrofizik, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve coğrafya dallarında çalışmak isteyen gençleri, 17 Mayıs'ta Türkiye'de ve KKTC yapılacak birinci aşama sınavına beklediklerini sözlerine ekledi.

"Buraya katılmak çok çok önemli"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bugünün gençlerinin yüzünde geleceğin bilim insanlarını gördüklerini, yarınların çok daha aydınlık olacağına inandıklarını vurgulayan Aydın, "Uluslararası yarışmalara seçilecek arkadaşlarımız var. Onlardan da madalya bekleyeceğiz. Buraya katılmak çok çok önemli. Buralara başvuran, daha önce madalya alamayan, o yönde gayret gösteren öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bu olimpiyatların Türkiye'de yaygınlaştırılması için çaba gösteren eğitimcilerimizin hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bilim olimpiyatlarının aşaması

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen bilim olimpiyatları etkinliği, 18 Mayıs 2024'te 81 il merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı yapılan birinci aşama sınavı ile başladı. 14 bin 188 öğrencinin başvurduğu sınav sonucunda 515 öğrenci ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde gerçekleşen Yaz Okulu'nda eğitim aldı.

Ankara'da 14-20 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan ikinci aşama sınavı sonrasında 35 altın, 77 gümüş ve 113 bronz madalya olmak üzere 225 öğrenci madalya almaya hak kazandı.

Madalya kazanan 197 erkek ve 28 kız öğrenci ile olimpiyat komitelerince eğitim almaları uygun görülen 22 öğrenci olmak üzere toplam 247 öğrenci, 25 Ocak-8 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Kış Okulu kapsamında uluslararası ve bölgesel olimpiyatlara hazırlandı. Bu yıl 32'ncisi düzenlenen ödül töreninde, bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Tübitak, antalya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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