Çanakkale\'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Türkiye, genç bir coğrafya üzerinde yer alması ve çeşitlilik gösteren iklim koşullarına sahip olması nedeniyle doğal afetler ile sıkça karşı karşıya kalan bir ülke. Son zamanlarda kendini sıkça hatırlatan doğal afetlerden birisi de deprem. Son olarak Çanakkale'de bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, İstanbul gibi çevre illerden de hissedildi.
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından kısa süre önce yapılan açıklamaya göre 4.9 büyüklüğündeki bu deprem, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana geldi. Saat 21.38'te gerçekleştiği söyleniyorken, 10.44 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Çanakkale merkezli depremin İstanbul, Bursa, Edirne, Balıkesir ve Tekirdağ gibi bölgeye yakın illerden de hissedildiği söylendi. Herhangi bir hasar durumu olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatalım.
Deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? (Android)
iPhone'da deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?
Android telefonlara bildirim gitti
Sosyal medya üzerinden bazı Android kullanıcıları, bildirim aldıklarını söyledi. Teknoloji devi Google'ın Android telefonlar için geliştirdiği bu deprem uyarı sistemi, dünya genelindeki depremleri algılayarak kullanıcılarına bildiren ücretsiz bir hizmet.
Deprem anında yapılması gerekenler;
Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
Balkona çıkılmamalıdır.
Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
Son Dakika › Teknoloji › Çanakkale'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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