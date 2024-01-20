İlk Türk astronot Gezeravcı\'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu\'na kenetlendi

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Tarihi anlar Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlardan takip edildi. Astronotlar için karşılama töreni de TSİ 15:30'da yapılacak.

GEZERAVCI, EKİP ARKADAŞLARINA HEDİYE VERECEK

Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor. İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

UZAY ÜSSÜNDEN DÜNYAYA SESLENECEK

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak. Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

İLK MESAJ: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Uzay yolculuğunun başlamasından yaklaşık 1,5 saat sonra astronotlarla ilk iletişim sağlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu.