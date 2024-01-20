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İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi - Son Dakika
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İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

20.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 14:32
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Tarihi anlar Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlardan takip edildi. Astronotlar için karşılama töreni de TSİ 15:30'da yapılacak.

CANLI YAYIN: İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi

GEZERAVCI, EKİP ARKADAŞLARINA HEDİYE VERECEK

Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor. İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

CANLI YAYIN: İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi

UZAY ÜSSÜNDEN DÜNYAYA SESLENECEK

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak. Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

CANLI YAYIN: İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi

İLK MESAJ: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Uzay yolculuğunun başlamasından yaklaşık 1,5 saat sonra astronotlarla ilk iletişim sağlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu.

İlk Türk astronot Gezeravcı\'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu\'na kenetlendi
YORUMLAR (9)
  • Özcan Türkmen: Boş muhabbetin kralı yaşanıyo şu an Yanıtla 40 60
  • Ugur Kaya: Boş işler oraya verilen parayla Türkiye'de bir tane fakir kalmazdı. Yanıtla 41 54
  • Samet TAŞKESEN: Millet açından ölüyor bunlar hala uzayın derdinde Yanıtla 26 33
  • Eski Tüfek.: Toktar Ebubekirov'dan sonra uzaya çıkan ikinci Türk... PTT bile Toktar için hatıra pulu bastırmıştı.. Yanıtla 6 19
  • Eski Tüfek.: Şimdilik iki tane malum arkadaş ,yorumumdan rahatsız olmuş ..:) 24 saatlik hafıza ile yaşıyan ,biat'çı cahil bir profil lazım size herhalde... Yanıtla 13 10
  • Omer Uslu: yorumlara baktımda gurur ve onur duyulacak bir şeye yapılan yorumlara bak yazıklar olsun size Yanıtla 10 4
  • Ali Arslan: 4. Türk demek daha doğru olacak, 1.çuvas Türk'ü 2 kazak Türk'ü 3 Azerbaycan Türk'ü daha önce bu deneyimi tatmisti Yanıtla 3 9
  • MAHKEME-İ KüBRA: Piyasaya kenetlenseydi iyiydi.. Malum UZAY a zaten piyasa çıktı. Boşuna kenetlenmiş Alper gezegen.. Biz Türkiye çizgi film gibi ülkeyiz.. Geri dönüşüm potasına dönmekten başka çare kalmadı bu insanların. Zavallılar. Yanıtla 3 7
  • Eski Tüfek.: Ali Arslan...tespitlerin doğru kardeşim ,ben fazla üstüne gitmedim olayın ,IQ seviyeleri bu kadar anektodu bir arada tutamaz.. Yanıtla 3 4

Alper Gezeravcı, Türkiye, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi - Son Dakika
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