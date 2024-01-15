CES 2024\'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri

Dünya'nın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı-CES 2024, bilgisayar üreticilerinin yeni ürünlerine sahne oldu. Las Vegas'ta düzenlenen fuarda, birbirinden etkileyici cihazların, inovasyonların ve yeni ürünlerin tanıtımları yapıldı. Bu ürünler arasında oyun sektörünü yeniden şekillendirecek yenilikler yer aldı.

CES 2024'te tanıtılan tüm bilgisayarlar

CES 2024'te bilgisayar üreticileri yeni ürünlerini tanıttı. Getirilen yenilikler arasında, dünyanın ilk 16 inç OLED ekrana sahip oyun bilgisayarı, oyun bilgisayarı performansı sunan el konsolu ve hem iş hem de oyun için ideal bir dizüstü bilgisayar yer alıyor. İşte fuarda tanıtılan bilgisayarlar.

CES 2024'te dikkat çeken ürünler!

Asus ROG Zephyrus G16

Ultra ince ve hafif bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, güçlü performansı ve yüksek kaliteli ekranı ile dikkat çekiyor. Zephyrus G16'nın en öne çıkan özelliği, Nebula Display olarak adlandırılan OLED ekranı.

Bu ekran, 240 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip olması oyunlarda akıcı ve net bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekran ayrıca yüzde yüz DCI-P3 renk alanı kapsamı ve Pantone Validation ile yüksek kaliteli görüntüler sunuyor.