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CES 2024'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri - Son Dakika
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CES 2024'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri

CES 2024'te tanıtılan yeni bilgisayarlar ve özellikleri nelerdir. Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 4090 ekran kartı, Wi-Fi 7 desteği...

CES 2024\'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri
15.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:39
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Dünya'nın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı-CES 2024, bilgisayar üreticilerinin yeni ürünlerine sahne oldu. Las Vegas'ta düzenlenen fuarda, birbirinden etkileyici cihazların, inovasyonların ve yeni ürünlerin tanıtımları yapıldı. Bu ürünler arasında oyun sektörünü yeniden şekillendirecek yenilikler yer aldı.

CES 2024'te tanıtılan tüm bilgisayarlar

CES 2024'te bilgisayar üreticileri yeni ürünlerini tanıttı. Getirilen yenilikler arasında, dünyanın ilk 16 inç OLED ekrana sahip oyun bilgisayarı, oyun bilgisayarı performansı sunan el konsolu ve hem iş hem de oyun için ideal bir dizüstü bilgisayar yer alıyor. İşte fuarda tanıtılan bilgisayarlar.

CES 2024'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri

CES 2024'te dikkat çeken ürünler!

Asus ROG Zephyrus G16

Ultra ince ve hafif bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, güçlü performansı ve yüksek kaliteli ekranı ile dikkat çekiyor. Zephyrus G16'nın en öne çıkan özelliği, Nebula Display olarak adlandırılan OLED ekranı.

CES 2024'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri

Bu ekran, 240 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip olması oyunlarda akıcı ve net bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekran ayrıca yüzde yüz DCI-P3 renk alanı kapsamı ve Pantone Validation ile yüksek kaliteli görüntüler sunuyor.

ÖzellikDetayEkran16 inç, 240 Hz, 0,2 ms, ROG Nebula OLED, 2,5K (2560×1600 piksel), %100 DCI-P3 renk alanı kapsamı, Pantone Validationİşlemci Intel Core Ultra 9Grafik kartıNVIDIA GeForce RTX 4090 (maksimum 115W TGP)RAM32 GB'a kadar LPDDR5X-7467 MHzDepolama4 TB'a kadar M.2 2280 PCI 4.0 SSDPil90 WhBoyutlar359,8 x 244,3 x 19,9 mmAğırlık2,0 kgBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, SDXC UHS-II

Dell Alienware M16 R2

Dell, CES 2024'te yeni Alienware M16 R2 oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı. Taşınabilirlik odaklı tasarımıyla öne çıkan M16 R2, en son donanım ve geliştirilmiş soğutma sistemine sahip. M16 R2, önceki modele göre yüzde 15 daha küçük bir boyuta sahip. Laptopun arka kısmındaki termal rafı kaldırdı.

CES 2024'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri

Bu sayede, M16 R2 daha ince ve hafif bir tasarıma kavuştu. Taşınabilirlik konusundaki yeniliklerle birlikte, M16 R2 performans konusunda da önemli bir adım atıyor. Intel Core i9-15900H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4070 grafik kartıyla birlikte geliyor.

HP, Omen Transcend 14'ü ve 16'yı tanıttı

14 inçlik model, IMAX sertifikalı 2.8K 120Hz VRR OLED ekrana sahip. 11,5 saatlik pil ömrü sunan model, Intel Core Ultra 9 185H işlemci ve RTX 4070'e kadar yükseltilebilir ekran kartıyla geliyor. 16 inçlik modelde ise 4K 240Hz OLED ekran ve 32 GB'a kadar RAM seçeneği sunuluyor.

CES 2024'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri

Lenovo Legion RTX 4070'e kadar seçenek sunan 7i modeli

Lenovo, CES 2024'te yeni oyun dizüstü bilgisayarları serisini tanıttı. En dikkat çeken modellerden biri, 14. nesil Intel Core i9 14900HX işlemci ve RTX 4070'e kadar yükseltilebilir ekran kartına sahip olan Legion 7i oldu.

Lenovo Legion Coldfront soğutma çözümü ile donatılan 7i, birbirinin tersine dönen fanları sayesinde arkadaki sıcak havayı dışarı iterken orta kısımlardaki soğuk havayı arkaya doğru alıyor. Bu noktada ortada yer alan Hyperchamber isimli alanda soğuk ve sıcak hava ayrı tutuluyor. Bu da ısı transferini kolaylaştırıyor.

MSI el konsolu Claw'u tanıttı

MSI Claw, yeni nesil Intel Core Ultra 7 155H işlemcisi, 16 GB RAM'i ve 1 TB'ye kadar PCIe M.2 depolama alanıyla, AAA oyunları yüksek performansta oynatabilecek bir el konsolu olarak geliyor. 1080p çözünürlüğündeki 120Hz yenileme hızına sahip IPS ekranı ve MSI AI Engine gibi yazılımsal özellikleriyle, en iyi oyun deneyimini sunmayı hedefliyor.

Razer Blade 16 modelini tanıttı

Razer, Blade 16 modelinde "en hızlı OLED ekran" iddiasında bulunuyor. Ekran, 240Hz yenileme hızı, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 0.2 ms gecikme sunuyor. Model, havacılık standartlarındaki alüminyum kasaya sahip ve çerçevesi yüzde yüz titanyumdan üretildi.

CES 2024'te tanıtılan bilgisayarlar ve özelikleri

Donanım tarafında ise overclock destekli i9-14900HX işlemci, RTX 4090'a kadar grafik kartı seçenekleri ve Wi-Fi 7 desteği dikkat çekiyor. RAM tarafında ise seçenekler 16 GB'tan 96 GB'a kadar uzanıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Intel, Oyun, Teknoloji, Son Dakika

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