Çorum\'da öğrenciler görme engelli öğrenciler için 3 boyutlu eğitim materyali tasarladı

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Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından görme engelli öğrencilerin biyoloji dersinde kullanmaları için geliştirilen 3 boyutlu eğitim materyali programı, Londra'da 80 ülkeden 500 başarılı öğrencinin katılacağı Gençlik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

BİLSEM Müdürü ve biyoloji öğretmeni Mehmet Fidan, Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri İrem Sultan Şahin ve Zeynep Fidan ile görme engelliler için duyma ve dokunma duyularına hitap edecek eğitim materyali geliştirmek üzere proje başlattı.

İlk olarak biyoloji dersinde kullanılabilecek materyal geliştirmek isteyen ekip, 3 boyutlu hücre tasarladı.

Daha sonra bir meyve sineğinin anatomisini modüler şekilde 3 boyutlu tasarım haline getiren ekip, geliştirdikleri yazılıma sesli anlatım ekleyerek görme engellilerin hem dokunarak hem de işiterek hücre ve anatomi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak model oluşturdu.

Yaklaşık 6 ayda geliştirilen eğitim materyali, "Görme Engelliler İçin Konuşan Hücre Projesi" adıyla İzmir Uluslararası İnovasyon, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarı'nda (IISEEF) 10 ülkeden katılan 53 proje arasında birincilik elde etti.

Derece ile temmuz ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da 80 ülkeden 500 başarılı öğrencinin buluşacağı Gençlik Festivali'ne katılma hakkı kazanan ekip, burada Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

BİLSEM Müdürü Mehmet Fidan, AA muhabirine, görme engellilerin eğitimi yarıda bırakma oranının Türkiye'de yüzde 60, Avrupa'da ise yüzde 20 seviyesinde olduğunu, bunun en büyük sebebinin materyal eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

"Fizik, kimya, tarih için de bu metot kullanılabilir"

Bu nedenle görme engelliler için eğitim materyali oluşturmak istediklerini belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Lise döneminde görme engelliler, diğer öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görüyor. Burada görme engelli öğrencilerimizin bir dezavantajı oluyor. Bunu ortadan kaldırmak amacıyla canlının temel birimi hücreyi konu aldık. Ders işlenirken görme duyusuna sahip öğrencilerle olmayan öğrenciler arasındaki dezavantajı ortadan kaldırmak için hem dokunsal hem işitsel olarak eksikliği ortadan kaldırmak için bu özelliklere sahip bir model tasarladık. Aynı zamanda kişinin dokunmanın yanı sıra işitsel olarak da tanımasını sağlayan bir model tasarladık."

Projenin geçen yıl aralık ayında İzmir IISEF'te biyoloji alanında birincilik elde ettiğini dile getiren Fidan, "Derece sayesinde Londra'daki bilim festivaline davet edildik. Öğrencilerimiz orada da sunum yapacak. Biz kuyuya bir taş attık. Fizik, kimya, tarih için de bu metot kullanılabilir." diye konuştu.

Projeyi yapay zeka ile geliştirip TEKNOFEST'te engelsiz yaşam alanında sunmayı hedeflediklerini anlatan Fidan, eğitim materyali için patent başvurusu da yaptıklarını kaydetti.

Öğrenciler, Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı gururlu

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi İrem Sultan Şahin de Görme Engelliler İçin Konuşan Hücre Projesi ile Türkiye'yi Londra'da temsil edecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurguladı.

3 boyutlu modelleri 3D yazıcı ile bastıklarını, gerekli yazılımları da kendilerinin yaptığına işaret eden Şahin, "BİLSEM'de görme engelli arkadaşımız bulunuyor. Farkına vardık ki materyal eksikliği var. Onlara yardımcı olabilmek için projeyi tasarladık." diye konuştu.

Londra'daki eğitim kampının kendileri için çok faydalı olacağına inandığının altını çizen Şahin, "16-21 yaş arası öğrenciler için bir kamp bu. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edeceğim için çok gururlu ve mutluyum. Devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde bunu yapabiliyor olmak çok gurur verici." ifadesini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Zeynep Fidan ise tasarladıkları eğitim modeliyle görme engellilerin iki duyusuna hitap ettiklerini dile getirerek, "Geliştirdiğimiz modelin Türkiye'de görme engellilere eğitim veren okullarda kullanılmasını istiyoruz. İzmir'deki yarışmada İngilizce sunum yaptık. Birçok farklı ülkeden insanlarla tanıştık. Bizim için çok faydalı oldu. Londra'ya gittiğimizde Nobel ödüllü hocalardan eğitim alacağız, üniversiteleri gezeceğiz. CV'mize yazabileceğimiz çok güzel tecrübelerimiz oldu." dedi.