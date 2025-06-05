DeltaV'nin Hibrit Roket Sistemiyle 200+ km İrtifaya Ulaşıldı - Son Dakika
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Teknoloji

DeltaV'nin Hibrit Roket Sistemiyle 200+ km İrtifaya Ulaşıldı

DeltaV\'nin Hibrit Roket Sistemiyle 200+ km İrtifaya Ulaşıldı
05.06.2025 23:51
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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamada, "DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200+ km irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı" ifadesine yer verdi.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamada, "DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200+ km irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı" ifadesine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200+ km irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedef başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı, yalnızca ülkemiz için değil, hibrit roket teknolojileri açısından da küresel ölçekte öncü bir gelişme niteliği taşımaktadır. Uzay uygulamaları için kritik öneme sahip bu sistem, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünü açacaktır. DeltaV Uzay başta olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, bilim insanlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı kutluyor; uzaya bağımsız erişim yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'BU TEST, ÜLKEMİZİN KENDİ ROKET SİSTEMLERİNİ GELİŞTİREN ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir milletin iradesi göklere kazınır mı? Kazınır. İnançla, mühendislikle, azimle. DeltaV'nin yerli ve milli hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil; bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır. Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla, Milli Teknoloji Hamlemiz kararlılıkla yol almaya devam ediyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen DeltaV ekibini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bir rekor kırmadınız; bu milletin özgüvenini, hayalini ve inancını uzaya taşıdınız. Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor" dedi.

BAKAN KACIR'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Gerçekleştireceğimiz Ay Görevinin hibrit roket motorunu geliştiren Deltav Uzay tarihi bir başarıya daha imza attı. Tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, emek veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Savunma, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DeltaV'nin Hibrit Roket Sistemiyle 200+ km İrtifaya Ulaşıldı - Son Dakika

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