Dijital dönüşümle yeni nesil seyahat ekosistemi - Son Dakika
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Dijital dönüşümle yeni nesil seyahat ekosistemi

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Dijital dönüşümle yeni nesil seyahat ekosistemi
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Uluslararası turizm ve seyahat şirketi Coral Travel, değişen seyahat alışkanlıkları, yeni nesil müşteri beklentileri ve teknolojideki hızlı gelişmeler doğrultusunda yürüttüğü 360 derece dijital dönüşümünü tamamlıyor. Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, "Dijital dönüşümle hedefimiz, müşterimizin ihtiyacını daha iyi anlamak, doğru seyahat deneyimini doğru zamanda sunabilmek ve rezervasyondan seyahat sonrasına kadar kesintisiz bir deneyim sağlamak" dedi.

Coral Travel, teknoloji altyapısından satış ve dağıtım kanallarına, veri yönetiminden yapay zeka ve otomasyona kadar uzanan 360 derece dijital dönüşümünü tamamlıyor. Yeni dijital ekosistemle şirket, seyahat araştırmasından rezervasyona, seyahat öncesinden tatil sonrasına kadar müşteri deneyimini daha hızlı, kesintisiz ve kişiselleştirilmiş bir yapıya taşımayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre dönüşüm yalnızca dijital kanalların yenilenmesini değil, şirketin teknoloji mimarisinden veri altyapısına, satış ve dağıtım kanallarından müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm iş yapış biçiminin yeniden ele alınmasını kapsıyor. Böylece şirket, geleneksel tur operatörü deneyimini teknoloji ve veri yetkinlikleriyle birleştirerek daha çevik ve bütünleşik bir seyahat ekosistemi oluşturuyor.

Yeni yapı ile Coral Travel, müşterinin seyahat fikrinin oluştuğu ilk andan araştırma ve rezervasyona, seyahat öncesi iletişimden tatil sürecine ve seyahat sonrasındaki ilişkiye kadar uzanan tüm yolculuğu daha bütüncül bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Dijital dönüşümle yeni nesil seyahat ekosistemi

TEKNOLOJİ VE VERİ, SEYAHAT DENEYİMİNİN MERKEZİNDE

Dönüşümün temelini, farklı sistem ve kanallarla bütünleşmeye açık, esnek ve ölçeklenebilir yeni nesil teknoloji mimarisi oluşturuldu. Bireysel ve acente satış sistemlerinden rezervasyon altyapısına, ödeme sistemlerinden müşteri ilişkileri yönetimine, mobil uygulamadan üçüncü taraf hizmetlere kadar Coral Travel ekosistemindeki farklı teknoloji bileşenleri bütünleşik bir yapı içerisinde yeniden ele alındı.

Yenilenen coraltatil.com internet sitesi ve rezervasyon altyapısı; kullanıcıların seyahat ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi, farklı seçenekleri değerlendirebilmesi ve rezervasyon yolculuğunu mümkün olduğunca hızlı ve kesintisiz tamamlayabilmesi amacıyla yeniden yapılandırıldı.

Coral Tatil Mobil uygulaması ise yalnızca bir satış kanalı olarak değil, müşterinin Coral Travel ile seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişim kurabileceği sürekli bir dijital temas noktası olarak konumlandırıldı.

Acente tarafında ise Coral Travel'ın geniş satış ağının ihtiyaçlarına yönelik dijital altyapı güçlendirildi. Acentelerin ürünlere, fiyatlara ve rezervasyon olanaklarına daha hızlı ulaşabilmesi, satış süreçlerini daha verimli yönetebilmesi ve müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi sunabilmesi hedeflendi.

Dinamik paketleme altyapısıyla otel, uçak ve transfer gibi farklı seyahat bileşenlerinin bir araya getirilerek daha esnek seyahat seçeneklerinin oluşturulabilmesi de bu dönüşümün önemli parçalarından biri oldu.

VERİ, KARAR ALMA MEKANİZMASININ MERKEZİNE TAŞINDI

Dönüşümün önemli bir ayağını da veri oluşturuyor. Müşteri davranışları, satış verileri, dijital kanal performansı ve pazarlama sonuçlarının merkezi bir yapı içerisinde değerlendirilmesiyle veri, yalnızca performansı ölçen değil; satış, pazarlama, ürün yönetimi ve müşteri deneyimi kararlarını destekleyen stratejik bir kaynağa dönüşüyor.

Yapay zeka ve otomasyon da bu yeni yapının önemli bileşenleri arasında yer alıyor. İçerik üretimi, müşteri gruplandırması, ürün ve destinasyon önerileri, talep ve davranış analizleri ile dijital pazarlama süreçlerinde yapay zekâ destekli uygulamalardan yararlanılıyor. Pazarlama otomasyonları ve kişiselleştirme çözümleri sayesinde müşterilerin seyahat yolculuğunun farklı aşamalarında ihtiyaçlarına daha uygun içerik ve tekliflerle karşılaşması hedefleniyor.

Yapay zeka destekli bütçe ve teklif optimizasyonları, otomatik hedef kitle oluşturma, ürün bazlı reklam modelleri, kişiye ve davranışa göre değişebilen reklam içerikleri ve makine öğrenmesiyle çalışan kampanya yapıları bu yeni dönemin önemli bileşenlerini oluşturuyor.

TÜM KANALLAR, TEK MÜŞTERİ DENEYİMİNDE BULUŞUYOR

Müşteri ilişkileri ve veri altyapısının bu çok kanallı yapıyla bütünleşmesi sayesinde farklı temas noktalarında oluşan etkileşimlerin daha kapsamlı değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece müşteriler seyahatlerini dijital kanallarda araştırırken çağrı merkezinden destek alabiliyor, fiziksel satış noktalarında başlayan bir yolculuğu dijital kanallarda sürdürebiliyor. Coral Travel'ın satış ofisleri ve geniş acente ağı da bu bütünleşik deneyimin parçası olarak konumlandırılıyor.

Coral Travel için hayata geçirilen dijital dönüşüm bir son değil; şirketin gelecekte geliştireceği yeni hizmet ve deneyimlerin temelini oluşturan yeni bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu vizyonun merkezinde; müşterinin tercihlerini daha iyi anlayabilen, ihtiyacına uygun destinasyon ve ürünleri önerebilen, doğru zamanda doğru iletişimi kurabilen, farklı satış ve hizmet kanalları arasında kesintisiz bir deneyim sağlayabilen ve seyahat öncesinden seyahat sonrasına kadar müşteriyle ilişkisini sürdürebilen bir yapı bulunuyor.

Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, dijital dönüşümün şirket açısından anlamını şöyle değerlendirdi:

“Dijital dönüşümü yalnızca teknoloji yatırımı ya da yeni dijital kanallar oluşturmak olarak görmüyoruz. Değişen müşteri beklentilerini daha iyi anlayabilmek ve onlara seyahatlerinin her aşamasında daha iyi bir deneyim sunabilmek için şirketimizin tüm iş yapış biçimini dönüştürdük. Teknoloji, veri, yapay zeka ve otomasyonu; güçlü turizm deneyimimiz ve dağıtım ağımızla bir araya getirdik. Bundan sonraki hedefimiz, müşterimizin ihtiyacını daha iyi anlayan, doğru seyahat deneyimini doğru zamanda sunabilen ve rezervasyondan seyahat sonrasına kadar kesintisiz bir deneyim sağlayan bir Coral Travel yaratmak."

Kamçı, "Geleneksel tur operatörü deneyimini güçlü teknoloji altyapısı, merkezi veri, dijital pazarlama, yapay zeka, otomasyon ve çok kanallı dağıtım gücüyle birleştiren Coral Travel; yalnızca seyahat satan bir platform olmanın ötesine geçerek müşterinin tüm seyahat yolculuğunu kapsayan yeni nesil, akıllı ve bütünleşik bir seyahat ekosistemi oluşturuyor" dedi.

Kaynak: DHA
Dijital DönüşümTeknolojiTürkiyeTurizmSon Dakika

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