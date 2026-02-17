Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika
Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu
17.02.2026 15:07
Cevdet Yılmaz, kalkınma planının merkezinde dijital ve yeşil dönüşüm olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kalkınma planımızın özünü, dijital ve yeşil dönüşüm oluşturuyor. Dijital dönüşüm vizyonumuz; işlem gücü kapasitesini artıran, veri altyapısını tahkim eden ve teknoloji yatırımlarını bütüncül bir plan çerçevesinde büyüten bir kalkınma perspektifine dayanmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yılmaz, dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğini kaydederek, "Dünyadaki ekonomik güç dengelerinin dönüştüğü bir dönemdeyiz. Diğer taraftan jeopolitik gerilimlerin yaşandığını görüyoruz. Ticaret politikaları kurallarının değiştiğini görüyoruz. Daha korumacı bir dünyayla karşı karşıyayız. Bu da aslında küresel büyüme ve ticaret açısından bir meydan okumayı ifade ediyor. Küresel ortamda bunlar yaşanırken teknolojik bir dönüşümün de içindeyiz. Yapay zeka başta olmak üzere dijitalleşme, büyük bir teknolojik dönüşümü de eş zamanlı bir şekilde yaşıyoruz. Bu yeni teknolojiler de büyük oranda sınır tanımayan teknolojiler. Yapay zeka, yatay bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor" dedi.

'KALKINMA STRATEJİLERİMİZDE DÖNÜŞÜMLERİ DİKKATE ALIYORUZ'

Yılmaz, yapay zekanın her alana sirayet eden bir teknoloji olarak geliştiğini vurgulayarak, "Kamu yönetiminden enerjiye, sağlıktan tarıma, her konuyu dönüştürücü etkisi olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Türkiye olarak genel kamusal stratejilerimizi, kalkınma stratejilerimizi formüle ederken küresel düzeydeki bu dönüşümleri dikkate alarak hareket ediyoruz. Kalkınma planımızın özünü, dijital ve yeşil dönüşüm oluşturuyor. Dijital dönüşüm vizyonumuz, işlem gücü kapasitesini artıran, veri altyapısını tahkim eden ve teknoloji yatırımlarını bütüncül bir plan çerçevesinde büyüten bir kalkınma perspektifine dayanmaktadır" diye konuştu.

'YAPAY ZEKANIN MERKEZİ KONUMA BİR GELDİĞİ BİR DÖNEME GİDİYORUZ'

Yılmaz, yapay zekanın eğitim sistemine entegre edilerek tüm toplumda yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde durdu. Yılmaz, sanayi ve teknoloji politikalarında yapay zekayı öncelediklerini belirterek, "Türkiye son 23 yılda, alt orta gelirden üst orta gelire yükseldi ve burada kalıcı hale geldi. Şimdi yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz ve bunu da kalıcı hale getireceksek mutlaka yenilikçi, girişimci bir yapıyı tahkim etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönem, ekonomide farklı bir perspektifin giderek güç kazanacağı bir dönem olacak. Yapay zekanın, dijitalleşmenin çok daha merkezi bir konuma geldiği döneme doğru gidiyoruz" dedi. Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 30 milyar dolarlık HIT-30 programının 3,1 milyar dolarının veri merkezi ve yapay zeka stratejik yatırımlarını desteklemek amacıyla planlandığını, KOBİ'lere ise çeşitli finansal kaynaklar sunduklarını, büyük dil modeli çalışmaları yürüttüklerini, uluslararası anlamda ise Avrupa Komisyonu'ndan OECD ve NATO'ya kadar birçok alanda çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

'PİYASANIN DİNAMİZMİNİ ZAYIFLATMAK İSTEMİYORUZ'

Yapılan düzenlemelerin piyasaların gelişimini köreltmeyen nitelikte olmasını, yeniliklere kapalı olmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Aşırı düzenlemeyle piyasanın dinamizmini zayıflatmak istemiyoruz. Bir yandan da sosyal etik meseleler ve uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde de düzenlemeler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bütün teknolojilerin amacı insandır. İnsanı merkeze alan bir anlayışla bakmak durumundayız. Yapay zeka çağında da olsak insanlarla bu çağı yaşayacağız. Bütün bunların insanlığa hizmet etmesi, insanlığın etik değerlerine, refahına, özgürlüğüne, demokratik standartların gelişimine hizmet etmesi gerekiyor" dedi. Yılmaz, 2021'de yapay zeka endeksinde 44'üncü sırada yer alan Türkiye'nin 2024 yılı sonu itibarıyla 34'üncü sıraya yükselerek küresel rekabette önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Yılmaz'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
