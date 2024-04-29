Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler

Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler

Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler arasında Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Şili, Amerika Birleşik Devletleri ve İzlanda yer alıyor. Türkiye ise 110. sırada bulunuyor.

29.04.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte internet bağlantısının önemi de giderek artıyor. Bu bağlamda ülkeler, altyapı geliştirme çalışmalarına ciddi yatırımlar yapıyor. Peki en hızlı sabit internete sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyada en hızlı internetin olduğu ülkeler…

Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler

İnternet hızını test etmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan Speedtest tarafından Mart 2024 itibariyle paylaşılan verilere göre dünyada ortalama indirme hızı 93.28 Mbps, yükleme hızı ise 45.46 Mbps olarak ölçüldü.

Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler

En hızlı internete sahip ülkenin 284.13 Mbps ile Singapur olduğunu görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ise 276.02 Mbps ile ikinci sırada yer alıyor. Onu 274.26 Mbps ile Hong Kong, 265.12 Mbps ile Şili, 254.01 Mbps ile Amerika Birleşik Devletleri ve 242.94 Mbps ile İzlanda takip ediyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

İnternetten satın aldığı fosillerle yeni bir dinozor türü buldu!

Türkiye, ortalama 43.10 Mbps'lik indirme hızı ile dünya sıralamasında 110. sırada yer alıyor. Ülkemizi 43.85 Mbps ile Gabon geçerken, Gana ise 43.01 Mbps ile Türkiye'nin hemen arkasında bulunuyor. Afrika ülkeleri ile rekabet ediyoruz.

Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler şu şekilde sıralandı;

SıraÜlkeOrtalama İndirme Hızı1Singapur284.13 Mbps2Birleşik Arap Emirlikleri276.02 Mbps3Hong Kong274.26 Mbps4Şili265.12 Mbps5Amerika Birleşik Devletleri254.01 Mbps6İzlanda242.94 Mbps7Fransa242.45 Mbps8Çin241.69 Mbps9Monako238.07 Mbps10Tayland231.25 Mbps11Danimarka224.14 Mbps12İspanya217.30 Mbps13Romanya214.13 Mbps14İsviçre205.06 Mbps15İsrail199.20 Mbps16Kanada198.22 Mbps17Japonya196.59 Mbps18Hollanda192.77 Mbps19Lihtenştayn189.37 Mbps20Macaristan178.50 Mbps21Portekiz173.57 Mbps22Kuveyt170.83 Mbps23Tayvan169.67 Mbps24Yeni Zelanda166.38 Mbps25Güney Kore160.59 Mbps26Makao (SAR)159.59 Mbps27Brezilya158.57 Mbps28Polonya156.45 Mbps29Katar155.86 Mbps30İsveç155.03 Mbps31Panama151.14 Mbps32Lüksemburg146.86 Mbps33Ürdün141.82 Mbps34Peru137.58 Mbps35Moldova136.91 Mbps36Kolombiya135.17 Mbps37Uruguay134.24 Mbps38Norveç132.44 Mbps39Andorra126.83 Mbps40Litvanya120.69 Mbps41Trinidad ve Tobago118.26 Mbps42İrlanda118.04 Mbps43Finlandiya117.58 Mbps44Malta115.13 Mbps45Malezya114.00 Mbps46Suudi Arabistan111.86 Mbps47Vietnam109.12 Mbps48Birleşik Krallık104.53 Mbps49San Marino101.01 Mbps50Saint Lucia101.01 Mbps109Gabon43.85 Mbps110Türkiye43.10 Mbps111Gana43.01 Mbps

Kaynak: Shiftdelete

Singapur, Türkiye, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement