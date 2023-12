Dünyanın en başarılı PUBG Mobile takımı şampiyonluk kupasını İstanbul\'da kaldırdı!

Dünyanın en büyük espor organizasyonlarından PUBG MOBILE Dünya Kupası'nın Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. 16 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Moğolistanlu ekip IHC Esports oldu.

16 takımın kıyasıya mücadele ettiği şampiyonanın kazananı IHC Esports olurken dev organizasyonda PUBG MOBILE'ın oyuncular için küresel tasarım yarışması olarak hayata geçirdiği World of Wonder (PUBG MOBILE UGC Modu) ve Ptopia Tasarım Projesi'nin (P.D.P.) Ödül Töreni de düzenlendi. Yarışmanın kazananlarından shazTOKYO, Al_JALID, Teg_kotya, QUIXK, MOBBIRDMAN ve Kadir Deliduman (KAYGER) ödüllerini sahnede aldı.

PUBG Mobile şampiyonluk kupasını İstanbul'da sahibine ulaştı!

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE'ın, her yıl dünyanın farklı ülkelerinde fiziki olarak düzenlendiği ve yılın en iyi takımının seçildiği PUBG MOBILE Dünya Kupası'nın (PMGC) Büyük Finalleri Türkiye'de, İstanbul'da düzenlendi.

8 – 10 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan ve ödül havuzunda 86 milyon TL'yi aşkın para bulunan turnuvada dünyanın 10 farklı ülkesinden gelen 16 takım mücadele etti. Ancak takımların son 16'ya giden yolculukları hiç kolay olmadı.

İlk olarak 2 – 26 Kasım tarihleri arasında PMGC Lig Aşaması düzenlendi ve burada 48 takım yer aldı. PMPL (PUBG MOBILE Pro League) ve PMSL'de (PUBG MOBILE Super League) başarılı olan ve özel davetli takımların mücadele ettiği Lig Aşaması'nda her gün 6 maç oynandı. Lig Aşamasında Melise Esports, Bra Espor ve Next Rüya olmak üzere Türkiye'den 3 farklı espor takımı da yer aldı.

Bra Espor ve Next Rüya, finallere katılmak için yeterli başarıyı gösteremese de Grup Aşaması'nı 9'uncu sırada tamamlayan Melise Esports Tutunma Aşaması'nda mücadele etmeye hak kazandı. Burada rakiplerinin gerisinde performans sergileyen takım elenerek Büyük Finallere katılma haklarını kaybetti.

Böylece ülkemizde düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden tek Türk takımı, bir önceki yılın dünya şampiyonu olan ve etkinliğe davetli olarak gelen S2G Esports oldu. Takım geçtiğimiz yıl Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen PMGC 2022'nin şampiyonu olarak 10 milyon TL'ye yakın ödül kazanmıştı.

İşte PMGC 2023'in şampiyonu

3 gün boyunca seyircilerine espor şöleni yaşatan Büyük Finaller, özellikle IHC Esports, Stalwart Esports ve Alpha7 Esports'un çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. Yapılan maçların sonucunda ise 142 puan toplayan IHC Esports, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'ndan galibiyetle ayrıldı. Son Dünya Şampiyonu olan Türk temsilcisi S2G Esports ise 98 puan toplayarak turnuvayı 11'inci sırada tamamladı.

World of Wonder ve P.D.P ödülleri verildi

PUBG MOBILE'ın oyuncular için küresel tasarım yarışması olarak hayata geçirdiği World of Wonder ve Ptopia Tasarım Projesi'nin (P.D.P.) Ödül Töreni de İstanbul'daki Büyük Finaller'de düzenlendi. Oyuncuların yaratıcılıklarını besleyerek tasarımlarını oyunda kullanma imkanı sunan proje kapsamında P.D.P ile 500 binden fazla tasarım, World of Wonder ile ise 1 milyondan fazla harita oluşturuldu.

En Popüler Tasarım Ödülü, En İyi Kıyafet Tasarımı Ödülü ve En İyi Seviye Tasarımı Yaratımı gibi 11 ödülün de aralarında bulunduğu 2023'ün en başarılı katılımcılarına ödülleri ana sahnede takdim edildi. Ödül alan tasarımcılar arasında shazTOKYO, Al_JALID, Teg_kotya, QUIXK, MOBBIRDMAN ve Kadir Deliduman (KAYGER) bulunuyordu.

Şenyüz "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirebilmek bizim için gurur kaynağı"

Turnuvanın açılış günü söz alan ve dev bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz "Bu önemli organizasyonu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizde gerçekleştirmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı.

Biz bu yola çıkarken ülkemiz için hep daha fazlasını hayal ettik; daha fazla insana dokunmaya, PUBG MOBILE'ı büyütmeye ve Türkiye'nin oyunu yapmaya odaklandık ve başardık. Türkiye'nin en çok ilgi gören mobil oyunlarından biri olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Bu başarının karşılığında da oyunumuza Türk kültürünü dahil ettik, hem Galata Kulesi hem de Kız Kulesi'nin oyuna ekledik ve sayısız hatıra yarattık. ve tüm bunları dünyaya da sevdirdik."

"Türkiye PUBG MOBILE için en önemli ülkelerden bir tanesi"

Etkinlikte söz alan ve konuşmasına Türkiye'deki tüm oyuncuları takdir ederek başlayan PUBG MOBILE Global Espor Kıdemli Direktörü James Yang "Türkiye, PUBG MOBILE için en önemli ülkelerden biri. Oyunumuz ülkenin en popüler mobil oyunlarından biri. Geçen sene Jakarta'da düzenlenen finallerde dünya şampiyonu ilk kez bir Türkiye takımı olan S2G Esports olmuştu. Bu yıl da ilk kez Türkiye'de Büyük Finalleri düzenliyoruz. Üstelik bu tarihimizdeki en büyük Dünya Finali etkinliği olacak. PUBG MOBILE olarak espora 5 yıl önce başladık. O zamandan bu zamana ekosistemimizi sürekli geliştirmeye devam ettik. 2024'te de yeni düzenlemelerle tüm dünyadan daha fazla espor takımını ekosisteme dahil edecek değişikliklere imza atacağız. Yeni global etkinliğimiz PUBG MOBILE Global Open (PMGO) Mart-Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bölgesel turnuvalarda da önemli değişikliklere imza atacağız" dedi.

"Dünya Kupasını bu aşamaya kadar Dubai, Singapur ve Endonezya'da düzenledik"

İstanbul'da düzenlemesinin en önemli sebebinin oyunun ülkede popüler olması ve bilinmesi olduğunu söyleyen PUBG MOBILE Global Espor Kıdemli Direktörü James Yang, "Bu kadar büyük bir organizasyonu, oyunun popüler olmadığı bir ülkede düzenlersek etkili olmayacaktır. Bir diğer etken ise bölgedeki güçlü takımların varlığı. Ciddi bir espor ve hayran kitlesi var. Diğer önemli konu ise hükümet desteğir. Bu tarzda büyük bir etkinliği organize edebilmek için güçlü bir desteğe ihtiyaç oluyor. Dünyada bu üç şartı sağlayan çok fazla ülke yok. PUBG MOBILE Dünya Kupası'nı bu aşamaya kadar Dubai, Singapur ve Endonezya'da düzenledik. Bu versiyonunu şu anda İstanbul' da yapıyoruz. Bu kararımızdan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ceza, Ece Seçkin ve Hadise konserleri düzenlendi

Espor tutkunları tarafından heyecanla takip edilen PMGC 2023, PUBG MOBILE mücadelelerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de sahne oldu. 3 gün boyunca çeşitli konserlerin düzenlendiği organizasyonun açılış gününde ünlü rap sanatçısı Ceza sahne aldı. Etkinliğin ikinci günü Ece Seçkin sevilen şarkılarını seslendirirken şampiyon takımın belli olduğu son gün ise Hadise dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

PUBG MOBILE ve İstanbul temalı grafiti duvarları

PMGC 2023'te aynı zamanda çeşitli sanat aktiviteleri düzenlendi. Ünlü graffiti sanatçıları Doğukan Oraklı (Dukstill), Tunç Dindaş (Turbo) ve Muhammed Emin Türkmen (MET) 3 gün boyunca kurulan farklı "duvarlara" yaptıkları tasarımlarla hem PUBG MOBILE ve graffiti sanatını harmanladılar hem de etkinlik ziyaretçilerinin "galerilerinde" önemli hatıralar bıraktılar.