Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

Elon Musk, X\'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

Bazı büyük şirketlerin, İsrail-Filistin meselesi sonrası antisemitik söylemler olduğunu iddia ettiği sosyal medya platformu X'teki reklamlarını durdurması dikkat çekmişti. Şirketlerin reklam boykotu sonrası Elon Musk'tan karşı hamle geldi. Musk, X'e reklam vermeyen Unilever, Mars, CVS Health ile Orsted'e dava açtı. X, davanın gerekçesi olarak ise "kitlesel reklamveren boykotu" nedeniyle şirketin milyarlarca dolar gelirden mahrum bırakılmasını gösterdi.

06.08.2024 20:52
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Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X, bir grup reklamverene dava açtı. Sosyal medya platformu, davaya gerekçe olarak ise "kitlesel reklamveren boykotunun" şirketi milyarlarca dolar gelirden mahrum bıraktığını öne sürdü.

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım sonrası Elon Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde cevap vermişti. Musk'ın sözleri antisemitik olarak yorumlanmıştı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmıştı. Bunun üzerine Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery de X'te reklamlarını durdurmuştu.

Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

ÜNLÜ ŞİRKETLERE DAVA AÇTI

Elon Musk bu süreç zarfında "kitlesel reklamveren boykotunun" şirketi milyarlarca dolar gelirden mahrum bıraktığı ve antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçti. Sosyal medya platformu X'in sahibi ünlü iş insanı, ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkemede Dünya Reklamverenler Federasyonu ve üye şirketleri Unilever, Mars, CVS Health ile Orsted'e karşı dava açtı.

"ŞİMDİ SAVAŞ"

Musk, gelişmeyi "2 yıl barışı denedik, şimdi savaş" paylaşımıyla duyurdu. Sosyal medya platformu X'in CEO'su Linda Yaccarino da, yaptığı açıklamada davanın kısmen ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından ortaya çıkarılan ve "bir grup şirketin X'e karşı sistematik bir yasadışı boykot düzenlediğini" gösteren kanıtlardan kaynaklandığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk'ın X'i satın almasından yaklaşık 1 yıl sonra bazı şirketler, reklamlarının sitedeki genel olarak Nazi yanlısı içeriklerin ve nefret söyleminin yanında gösterilmesi konusundaki endişeleri nedeniyle X'e reklam vermemeye başlamıştı. Joe Biden yönetimi de Musk'ı "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmıştı. Bunun üzerine Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery gibi küresel şirketler X'teki reklamlarını durdurma kararı almıştı.

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı - Son Dakika

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