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En Az Bozulan Otomobil Markaları

Türkiye'de her geçen gün artan kur ve vergi oranları sebebiyle otomobil almak biraz daha zorlaşıyor. İşte en az bozulan otomobil markaları listesinin detayları ve CarMD'ye göre en az bozulan 5 otomobil markası: Mazda, Toyota, Acura, Hyundai, Honda.

En Az Bozulan Otomobil Markaları
01.01.2024 - 22:28,
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Türkiye'de her geçen gün artan kur ve vergi oranları sebebiyle otomobil almak biraz daha zorlaşıyor. Tabi konu sadece otomobili almakla bitmiyor. Bir de otomobili yürütme maliyeti olarak adlandırdığımız maliyetler var. İşte sizin için bu masrafların en az olduğu, sanayiye en az uğrayan otomobil markalarını listeledik. İşte en az bozulan otomobil markaları listesinin detayları…

Sanayiye yolu düşmeyen otomobil markaları listesi!

Birazdan paylaşacağımız 5 otomobil markası dünya çapında en az arızalanan ilk 5 markayı temsil etmekte. Konuyla ilgili araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri'nden CarMD araştırma şirketi yaptı. İşte CarMD'ye göre en az bozulan 5 otomobil markası.

1- Mazda

En Az Bozulan Otomobil Markaları

Listemize bir Japon markası ile başlıyoruz. Aslında listenin geri kalanında da Japon markaları yer almakta. Japon otomobil pazarının en büyük markaları arasında yer alan Mazda, CarMD tarafından hazırlanan en az bozulan otomobiller listesinde ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda marka Türkiye pazarından çekildi. Üzücü bir ayrılık olsa da yedek parça ve servis hizmeti 10 yıl daha devam edecek.

2- Toyota

En Az Bozulan Otomobil Markaları

Listenin ikinci sırasında da yine bir Japon markası yer alıyor. Özellikle Türk sanayisinde "trigeri kayış değil zincir" şeklinde tanınıyor. Motor ve şanzıman konusundaki dayanıklılığı ile bilinmekte. Toyota otomatik şanzımanlarındaki vites aralıkları gibi sebeplerle spor kullanımda kullanıcılarını tam olarak memnun edemese de sağlamlık konusunda "hakkını vermek" deyimini hak ediyor.

3- Acura

En Az Bozulan Otomobil Markaları

Türkiye'de çok bilinmeyen bir Japon markası ile listemize devam ediyoruz. Japon üretici Acura 1986 yılından beri ABD, Kanada ve Hong Kong pazarına sunduğu lüks otomobiller ile biliniyor. Bir nevi Lexus rakibi diyebiliriz. Acura diğer markalar kadar popüler olmasa da en az bozulan otomobiller listesinin 3. sırasında.

4- Hyundai

En Az Bozulan Otomobil Markaları

Japonların arasında kendine yer bulan Koreli üretici Hyundai en sağlam otomobiller listesinde kendine 4. sırada yer buldu. Türkiye'de de belirli bir popüleriteye ulaşan Hyundai satış rakamları konusunda da Nisan 2023 listesinde iyi bir sıraya sahip. Geçtiğimiz dönemlerde şanzımanlarıyla ilgili yaşanan problemin ardından marka duruma el attı ve tekrardan en az bozulan otomobiller listesinde kendine yer buldu.

5- Honda

En Az Bozulan Otomobil Markaları

Türkiye'de modifiyeyi popülerleştiren bir marka ile devam ediyoruz. Japon üretici Honda'da listemizin 5. sırasında kendine yer buluyor. Ülkemizde oldukça popüler olan Honda 7'den 70'e birçok kullanıcının tercihi olmakta. En az bozulanlar listesinde de kendine 5. sırada yer buldu.

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Peki siz en az bozulan otomobiller listemizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz! Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edin!

Kaynak: Shiftdelete
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