Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı şaşırtan hediye! Görevli bile taşımakta zorlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. TÜRKSAT 6A milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak." dedi.

"11 ÜLKEDEN BİR OLDUK"

"Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz." diyen Erdoğan, " Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır. Uzaydaki uydularımızın sayısı 10'a yükseldi. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 9 Temmuz 2023'te uzaya fırlatıldığını ve ilk test yayınının 17 Şubat'ta yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ERDOĞAN'A MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın modeli hediye edildi. Erdoğan anlamlı armağanı kabul ederken, görevlinin maketi taşımakta zorluk çektiği görüldü.