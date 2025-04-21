Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan hediye! Görevli bile taşımakta zorlandı - Son Dakika
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Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan hediye! Görevli bile taşımakta zorlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alma töreninde uydunun modeli hediye edildi. Görevlilerin maketi taşırken zorlandığı görüldü.

21.04.2025 16:01  Güncelleme: 16:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. TÜRKSAT 6A milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak." dedi.

"11 ÜLKEDEN BİR OLDUK"

"Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz." diyen Erdoğan, " Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır. Uzaydaki uydularımızın sayısı 10'a yükseldi. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 9 Temmuz 2023'te uzaya fırlatıldığını ve ilk test yayınının 17 Şubat'ta yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan hediye! Görevli bile taşımakta zorlandı

ERDOĞAN'A MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın modeli hediye edildi. Erdoğan anlamlı armağanı kabul ederken, görevlinin maketi taşımakta zorluk çektiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı şaşırtan hediye! Görevli bile taşımakta zorlandı
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Son Dakika Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan hediye! Görevli bile taşımakta zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gakko 23:
    Allah yardımcınız olsun CHP’ye oy verenlere söylüyorum azıcık azıcık azıcık taktırıyordun şu adamı bırak şu şu düşmanlığı vatan hepimizin Tayyip Erdoğan öncesine kadar hiçbir şeyimiz yoktu bir tane teknolojik ürünümüz yoktu 80 sene yattılar Atatürk’ü bahane Edip Atatürk’ün ilerici bir insandı artık Atatürk’ü bahane etmeyin 67 67 Yanıtla
  • mossi :
    napacak şimdi bu uyduyu desem:))binlerce cvp gelir:))))) 38 23 Yanıtla
  • 205622:
    kiskilida ki. evin altındaki kasadan da paraları taşımakta zorlandı bir azmanlar Bilal oğlan 34 17 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    CHP liler bu uydudan bağlanacak internete devlete gider yapacak iktidara hakaret edecek İmamoğlu’nun özel hesabından eşinin paylaşımlar ına yorumlar methiyeler dizecekler 14 28 Yanıtla
  • ramazanefe66:
    reisim uyduya heykelde götürde CHP ye oy verenlerin gönlünü al?? 9 31 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    küçük portadif yapılsa daha hoş olmaz mı?adam nere koysun kocaman bir uydu maketini ,yani bunu uzaya fırlatsan yayın yapar neyse teşekkür ederiz, ve acil savunma sistemleri yapmamız lazım aciill uzun menzilli füzeler caydırıcı güç lazım aciill aciill !!!! ülkemizde kim bir çakıl taşı dahi yoldan kenara çekse Allah ondan razı olsun, 39 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Chp 24 Yıldır neye oy veriyor ? Terlik Koysalar Oy verirler Mualefet En Güçlü 2 Parti Ne yaptı Oturup Paşalar Gibi Yiyorlar Milletvekilleri Chp nin 5 6 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    mossiye monte edecekmis 7 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ekonomide tarımda saglıkta egitimde.ilk ona gireydik daha iyiydi.bak imam hatip sınıfları bos bos.10 kisi.1800kusur din ogretmeni 21 fizik ogretmeni atanmıs.düz lise okullar 40 kisi.ikiliden tekliye gecemiyor.liselerde kantin wc sırası gelmiyor. 5 3 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Uyduya karşı değiliz.Aciktan paramız calindimi Halk olarak bunu merak ediyoruz.Cunku Tuik düzeniyle hergun cebimizden paralarımızı çalıyorlar. 4 0 Yanıtla
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