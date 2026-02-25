Erzincan'da Sismik İstasyonlar Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Sismik İstasyonlar Kuruldu

Erzincan\'da Sismik İstasyonlar Kuruldu
25.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EBYÜ, mikro depremleri anlık izleyen sismik istasyonlar ile bölgenin fay hatlarını analiz edecek.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından kent genelinde kurulumu tamamlanan sismik istasyonlar sayesinde, bölgede meydana gelen en küçük yer hareketlilikleri dahi anlık takip edilerek kayıt altına alınıyor.

EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından kurulumları tamamlanan 10 deprem istasyonu sayesinde mikro depremler ve insanlar tarafından hissedilmeyecek düzeydeki sismik hareketlilikler dahi hassas cihazlarla kaydediliyor.

Elde edilen verilerle haritalanmamış aktif fay zonlarının belirlenmesi, mikro depremlerin dağılımının analiz edilmesi ve bölgenin yer kabuğu yapısının üç boyutlu olarak modellenmesi hedefleniyor.

Özellikle Yedisu segmenti ve çevresindeki fay hatlarında gözlenen düşük büyüklükteki sarsıntılar, bölgedeki gerilim birikimi ve boşalım süreçlerine ilişkin önemli bilimsel veriler sunuyor.

En küçük yer hareketleri dahi kayıt altına alınıyor

Enstitüde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Pamuk, AA muhabirine, özellikle Yedisu Fayı ile etrafındaki fay hatlarında yaşanan en küçük yer hareketliliklerinin yakından takip edildiğini ve kayıt altına alındığını söyledi.

Erzincan Havzası'nın derin yapısını üç boyutlu ve yüksek çözünürlükte modelleyeceklerini ifade eden Pamuk, şöyle konuştu:

"İstasyonlardan elde edeceğimiz sismolojik verilerle bölgede haritalanmamış aktif fayların tespit edilmesi, bölgede meydana gelen mikro depremlerin kaydedilmesi ve bölgenin 3 boyutlu kabuk yapısının ortaya çıkarılması gibi bilimsel çalışmalar hedeflenmekte. Klasik mikro bölgeleme çalışmalarından farklı olarak, yapacağımız ileri jeofizik analizlerle Erzincan Havzası'nın derin yapısını üç boyutlu ve yüksek çözünürlükte modelleyeceğiz. Tabiri yerindeyse havzanın detaylı bir tomografisini çıkaracağız. Böylece olası Yedisu depreminin Erzincan'daki zemin koşulları üzerindeki etkisini, deprem gerçekleşmeden önce bilimsel olarak değerlendirme imkanına sahip olacağız."

"Bilimsel veriler yerel yönetimlerle paylaşılacak"

Pamuk, şehrin belirli noktalarına yerleştirilen jeofizik sensörler aracılığıyla olası depremlerde yer ivmesinin yüksek olacağı bölgelerin de belirleneceğini anlatarak, "Böylelikle çok kısa sürede, hasar oranının hangi bölgelerde daha yüksek olabileceğine dair tahmini değerlendirmeler yapılabilecek ve elde edilen bu bilimsel veriler yerel yönetimlerle paylaşılacak." diye konuştu.

Kemah ilçesi Hakbilir köyünde bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi de değerlendiren Pamuk, sarsıntının diri fay haritalarında yer almayan bir zon üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Pamuk, bölgede yaşanan depremlerin gerilim aktarımı ihtimali ve detaylı stres analizlerinin sismolojik verilerle incelendiğini belirterek, "Bu büyüklükteki bir deprem için yaklaşık 3-4 kilometre uzunluğunda bir fayın kırıldığı söylenebilir. 2013 yılında yayınlanan MTA Diri Fay Haritası verilerine göre, depremin merkez üssü aktif olarak haritalanmamış bir fay hattı üzerinde görünüyor. Dolayısıyla burada haritalanmamış aktif bir fay zonu olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut verilere göre yaşanan depremin Yedisu Fay Hattı'nı tetiklemesinin mümkün olmadığını söyleyen Pamuk, "Bu büyüklükteki bir depremin tek başına o segmenti harekete geçireceğine dair bilimsel bir kanıt yoktur. Ancak gerilim aktarımı ihtimali, detaylı stres analizleri ve sismolojik verilerle değerlendirilebilir." dedi.

"Yedisu Fayı 240 yıldır suskun"

Pamuk, 1939'da 7.9 büyüklüğündeki ve 1992'de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin kentte ağır yıkıma yol açtığını hatırlatarak, bu depremlerin Erzincan'ın deprem riski açısından ne kadar kritik bir bölgede yer aldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Sismolojik analizlere göre Yedisu Fay Hattı'nın 200–250 yılda büyük deprem üreten bir karaktere sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede en son 1784 yılında büyük bir deprem meydana gelmiş. Bu fay zonu yaklaşık 240 yıldır suskun durumda bulunuyor. Bu da fayın bölgede 7.0 büyüklüğünün üzerinde bir depremin meydana gelme olasılığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Erzincan'ın geçmişte yaşadığı büyük depremler ve Yedisu Fayı'ndaki mevcut sismik boşluk birlikte değerlendirildiğinde, bölgenin deprem tehlikesi açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz."

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Teknoloji, Erzincan, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Erzincan'da Sismik İstasyonlar Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek

14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:38
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:59
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:47:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzincan'da Sismik İstasyonlar Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.