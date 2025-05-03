Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye Reeder, Dijitsu ve Hikıng markasına ait 4 telefon modeli ile Mercusys marka bir kablosuz hoparlör eklendi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı elektronik cihazların güvenlik standartlarına uymadığını tespit etti. Bu tespit sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçerek 4 cep telefonu ve 1 kablosuz hoparlör modeli için piyasadan toplatma kararı aldı.
Piyasadan toplatılacak ürünler şu şekilde:
Söz konusu cihazların, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen teknik ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Şartlar arasında şu maddeler yer alıyor:
Vatandaşlar, piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verilen ürünlerden birine sahipse, satın aldıkları yere başvurarak ürünün iadesini yapabilecek, para iadesi alabilecek veya ürünü başka bir ürünle değiştirme hakkını kullanabilecek.
Son Dakika › Teknoloji › Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var - Son Dakika
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