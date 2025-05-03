Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var - Son Dakika
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Teknoloji

Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var

Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var

Ticaret Bakanlığı, GÜBİS üzerinden Reeder, Dijitsu ve Hikıng markasına ait 4 telefon modelinin ve Mercusys marka bir kablosuz hoparlörün güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi. Söz konusu ürünlerden birine sahip olan vatandaşlar, satın aldıkları yere başvurarak ürünün iadesini yapabilecek veya başka bir ürünle değiştirme hakkını kullanabilecek.

03.05.2025 11:28
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Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye Reeder, Dijitsu ve Hikıng markasına ait 4 telefon modeli ile Mercusys marka bir kablosuz hoparlör eklendi.

PİYASADAN TOPLATILACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı elektronik cihazların güvenlik standartlarına uymadığını tespit etti. Bu tespit sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçerek 4 cep telefonu ve 1 kablosuz hoparlör modeli için piyasadan toplatma kararı aldı.

Piyasadan toplatılacak ürünler şu şekilde:

  1. Reeder marka "S19 Max Pro S Zoom"
  2. Dijitsu marka "DCT 90"
  3. Hiking markasına ait "X11" ve "X9" modelleri
  4. Mercusys marka "AC 1200" model kablosuz hoparlör cihazı

GÜVENLİK AÇIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Söz konusu cihazların, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen teknik ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Şartlar arasında şu maddeler yer alıyor:

  • Yetersiz elektromanyetik uyumluluk: Diğer elektronik cihazlarla etkileşimde bulunma ve parazit oluşturma potansiyeli.
  • Radyo spektrumunu verimli kullanmama: Radyo frekanslarının etkin ve düzenli bir şekilde kullanılmaması.
  • Yetersiz güvenlik gerekleri: İnsan sağlığı, evcil hayvanlar ve mal güvenliği açısından risk oluşturabilecek unsurlar.
  • Ortak şarj cihazlarıyla uyumsuzluk: Standart şarj aletleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmama.
  • AB uyumlu bağlantı arayüzleriyle çalışmama: Avrupa Birliği standartlarındaki arayüzlere bağlanmada uyumsuzluk.

İADE VEYA DEĞİŞİM HAKKI

Vatandaşlar, piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verilen ürünlerden birine sahipse, satın aldıkları yere başvurarak ürünün iadesini yapabilecek, para iadesi alabilecek veya ürünü başka bir ürünle değiştirme hakkını kullanabilecek.

Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var
Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var
Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Güvenlik açığı olan 4 telefon ve 1 hoparlör toplatılıyor! İade hakkı var - Son Dakika

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