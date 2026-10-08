İstanbul Fintech Week 2026, finansın geleceğine yön veren üç günün ardından sona erdi

Bex Dijital Cüzdan’ın katkılarıyla gerçekleştirilen İstanbul Fintech Week (IFW) 2026, 5–7 Ekim 2026 tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak’ta “Smart, Embedded and Tokenized” temasıyla finansal teknolojiler ekosisteminin Türkiye’den ve dünyadan temsilcilerini bir araya getirdi. Yeni formatıyla gerçekleştirilen etkinlikte 1.450’nin üzerinde katılımcı ve 67 konuşmacı bir araya geldi. Beş tematik zirveye, üst düzey yöneticilere yönelik C-Suite yuvarlak masa toplantıları, davetli Leadership Forum ve Dijital Finansın Öncüleri ödül programı eşlik etti.

HATİCE KARAHAN’DAN AKILLI ÖDEMELER; ACEMOĞLU’NDAN YAPAY ZEKÂNIN GELECEĞINE ILIŞKIN MESAJLAR

6–7 Ekim ana zirve programının açılışını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, ödemelerde hız ve güvenliğin yanına “akıllı” olma hedefinin eklendiğini belirtti. Karahan, yapay zekâ destekli ve ajan tabanlı ödemelerin sunduğu fırsatların yanı sıra, otomasyonun güvenilir ödeme altyapısı, açık yetkilendirme ve sağlam mutabakat süreçleriyle birlikte gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.

6 Ekim’de ana sahnede konuşan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zekâya yönelen büyük yatırımların sürdürülebilirliğini ve teknolojinin gelir dağılımı ile istihdam üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Yapay zekânın yalnızca işgücünün yerini alan, az sayıda şirketin kontrolünde merkeziyetçi bir otomasyon teknolojisi olarak gelişmek zorunda olmadığını vurgulayan Acemoğlu, çalışanların yetkinliklerini tamamlayan uygulamaların önemine işaret etti. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından en güçlü fırsatlardan birinin temel model yarışından çok, merkeziyetsiz biçimde gelişebilecek yapay zekâ uygulamaları katmanında bulunduğunu ifade etti.

BEŞ ZIRVEDE FINANSIN DÖNÜŞÜMÜ ELE ALINDI

Etkinlik, 5 Ekim’de Sürdürülebilir Finans Zirvesi ile başladı. Bu bölümde sürdürülebilir büyümenin finansmanı, yatırım ortamı ve iklim dönüşümünün gerektirdiği finansal araçlar tartışıldı. 6 Ekim’deki Ödemeler Zirvesi’nde BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, “Beyond Cash: Shaping the Future of Payments” başlıklı konuşmayı gerçekleştirdi; Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay ise gömülü ödemelerin ticaretteki rolünü değerlendirdi. Türkiye, Slovenya ve Gürcistan merkez bankalarından temsilcilerin katıldığı oturumda anlık ödeme sistemlerinin birbirine bağlanması ve sınır ötesi birlikte çalışabilirlik gündeme geldi.

Aynı gün Finansta Yapay Zekâ Zirvesi’nde dolandırıcılığın önlenmesi, üretken yapay zekâ ve otonom finans tartışıldı. Cognitive Finance Group CEO’su Clara Durodié yapay zekâ destekli dolandırıcılık önlemeyi ele alırken, Remitly CEO’su Sebastian J. Gunningham küresel para transferlerinde yapay zekânın rolüne ilişkin söyleşiye çevrim içi katıldı.

7 Ekim’deki Dijital Bankacılık Zirvesi, açık ve modüler bankacılık mimarileri ile yapay zekânın bankacılık modellerini nasıl dönüştürdüğüne odaklandı. BRIDGE API CEO’su Anna Maj’ın konuşmasının yanı sıra Akbank’tan Şebnem Dağ Güven ve bunq’tan Hüseyin Demirhisar’ın yer aldığı “The Intelligent Bank: Reinvention or Disruption?” paneli programda öne çıktı. Dijital Varlıklar, Tokenizasyon ve Stablecoin’ler Zirvesi’nde ise kurumsal dijital varlık altyapıları, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, sınır ötesi finans ve uyum teknolojileri tartışıldı; Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick’in katıldığı “Beyond Borders” paneli de bu gündemin parçalarından biri oldu.

LEADERSHIP FORUM VE KAPALI C-SUITE TOPLANTILARI

6 Ekim’de davet ve başvuru esaslı olarak düzenlenen IFW Leadership Forum’da, Daron Acemoğlu’nun katılımıyla ve Mustafa Baltacı moderatörlüğünde “The Next 50 Years of Finance” başlıklı kapalı liderlik diyaloğu gerçekleştirildi. Ana zirve programına paralel yapılan C-Suite yuvarlak masa toplantıları ise üst düzey yöneticileri ödemeler, finansta yapay zekâ, dijital bankacılık ve dijital varlıklar ekseninde bir araya getirdi.

DIJITAL FINANSIN ÖNCÜLERI 2026 ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU

KPMG Türkiye ve İstanbul Fintech Week iş birliğiyle dördüncüsü gerçekleştirilen “Pioneers of Digital Finance 2026” (Dijital Finansın Öncüleri) programında 6 Ekim’de fintech ve banka kategorilerinde, jüri özel ödülü dahil toplam dokuz proje ödüllendirildi. Ödül kazanan kurumlar, kategorileri ve projeleri şöyle: