Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde trafik denetimlerinde yeni bir uygulamayı devreye aldı. 81 ilde hayata geçirilen ortalama hız denetim sistemi, klasik radar anlayışını geride bırakarak sürüş süresini esas alan bir kontrol mekanizması oluşturdu.

RADAR ÖNÜNDE YAVAŞLAMAK YETERLİ OLMAYACAK

Yeni sistemle birlikte sürücülerin yalnızca radar noktasında hız düşürerek cezadan kaçması mümkün olmuyor. Denetimler artık tek bir anlık ölçüme değil, belirlenen güzergâh boyunca yapılan sürüşün tamamına bakılarak gerçekleştiriliyor.

Uygulamanın temelini oluşturan Akıllı Koridor Sistemi, yol üzerindeki giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla çalışıyor. Araçların bu noktalar arasındaki geçiş süreleri kayıt altına alınıyor. Kat edilen mesafe ile geçen süre karşılaştırılarak ortalama hız hesaplanıyor.

HIZ İHLALİ OTOMATİK TESPİT EDİLİYOR

Sürücü, belirlenen mesafeyi yasal hız sınırına uygun süreden daha kısa sürede tamamlarsa, sistem bunu hız ihlali olarak değerlendiriyor. Bu sayede yolun yalnızca belirli bir noktasında değil, tamamında kurallara uyulup uyulmadığı denetlenmiş oluyor. Kısa süreli hız düşürme manevraları ihlali gizleyemiyor.

Yeni teknoloji yalnızca hız kontrolüyle sınırlı kalmıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve yapay zekâ destekli yazılımlar sayesinde emniyet kemeri kullanmama, şerit ihlali ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi trafik kurallarına aykırı davranışlar da tespit edilebiliyor. Bu ihlaller günün her saatinde kayıt altına alınabiliyor.

CEZALAR DİJİTAL ORTAMDA İŞLENİYOR

Tespit edilen ihlaller, sistem tarafından kısa sürede analiz edilerek elektronik ortamda cezaya dönüştürülüyor. İşlemler, sürücülere e-Devlet üzerinden bildiriliyor.

HEDEF DAHA GÜVENLİ TRAFİK

Yetkililer, ortalama hız denetim sisteminin temel amacının sürücüleri yolun tamamında kurallara uymaya teşvik etmek olduğunu vurguluyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarının azaltılması ve daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.