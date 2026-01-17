Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
17.01.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 yılıyla birlikte Türkiye genelinde devreye alınan ortalama hız denetim sistemi, trafik kontrollerinde yeni bir dönemi başlattı. Akıllı koridorlar ve plaka tanıma kameralarıyla çalışan sistem, sürücülerin belirli güzergahlardaki ortalama hızını hesaplayarak ihlalleri tespit ediyor. Radar noktasında kısa süreli yavaşlamayı etkisiz kılan uygulama, cezaları dijital ortamda e-Devlet üzerinden sürücülere bildiriyor.

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde trafik denetimlerinde yeni bir uygulamayı devreye aldı. 81 ilde hayata geçirilen ortalama hız denetim sistemi, klasik radar anlayışını geride bırakarak sürüş süresini esas alan bir kontrol mekanizması oluşturdu.

RADAR ÖNÜNDE YAVAŞLAMAK YETERLİ OLMAYACAK

Yeni sistemle birlikte sürücülerin yalnızca radar noktasında hız düşürerek cezadan kaçması mümkün olmuyor. Denetimler artık tek bir anlık ölçüme değil, belirlenen güzergâh boyunca yapılan sürüşün tamamına bakılarak gerçekleştiriliyor.

Kamerayı görünce yavaşlayanlara kötü haber: Radar cezalarında yapay zeka dönemi

Uygulamanın temelini oluşturan Akıllı Koridor Sistemi, yol üzerindeki giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla çalışıyor. Araçların bu noktalar arasındaki geçiş süreleri kayıt altına alınıyor. Kat edilen mesafe ile geçen süre karşılaştırılarak ortalama hız hesaplanıyor.

HIZ İHLALİ OTOMATİK TESPİT EDİLİYOR

Sürücü, belirlenen mesafeyi yasal hız sınırına uygun süreden daha kısa sürede tamamlarsa, sistem bunu hız ihlali olarak değerlendiriyor. Bu sayede yolun yalnızca belirli bir noktasında değil, tamamında kurallara uyulup uyulmadığı denetlenmiş oluyor. Kısa süreli hız düşürme manevraları ihlali gizleyemiyor.

Kamerayı görünce yavaşlayanlara kötü haber: Radar cezalarında yapay zeka dönemi

Yeni teknoloji yalnızca hız kontrolüyle sınırlı kalmıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve yapay zekâ destekli yazılımlar sayesinde emniyet kemeri kullanmama, şerit ihlali ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi trafik kurallarına aykırı davranışlar da tespit edilebiliyor. Bu ihlaller günün her saatinde kayıt altına alınabiliyor.

CEZALAR DİJİTAL ORTAMDA İŞLENİYOR

Tespit edilen ihlaller, sistem tarafından kısa sürede analiz edilerek elektronik ortamda cezaya dönüştürülüyor. İşlemler, sürücülere e-Devlet üzerinden bildiriliyor.

Kamerayı görünce yavaşlayanlara kötü haber: Radar cezalarında yapay zeka dönemi

HEDEF DAHA GÜVENLİ TRAFİK

Yetkililer, ortalama hız denetim sisteminin temel amacının sürücüleri yolun tamamında kurallara uymaya teşvik etmek olduğunu vurguluyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarının azaltılması ve daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Yapay Zeka, Teknoloji, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Limitsiz otobanlar da lazım, gerekirse daha fazla para verebiliriz, önce bi gözünüzü doyuralım :) 4 3 Yanıtla
  • Sami Yıldız Sami Yıldız:
    çok iyi olmuş tırlar yuz km hizla gidiyor 6 1 Yanıtla
  • Sami Yıldız Sami Yıldız:
    çok guzel bir uygulama 5 1 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Devlete para lazım her teknolojiyi getiriyorlar milletin üstüne yük bindiriyorlar,emekli maaşına asgari ücrete zam diyince imkanımız yok diyorlar sonları gelicek elbet az kaldı. 2 1 Yanıtla
  • Bilal İnci Bilal İnci:
    süper bir uygulama.Hız sınırını aşanlar direk silkilsin.Zaten para yok,bari bir işe yarasınlar. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır
Karne almaya giderken kaza yaptı 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak

18:54
Zorlu Maç Öncesi İlk 11’ler Belli Oldu
Zorlu Maç Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu
18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:58:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.