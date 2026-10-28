Kars\'ta Eski Süt Tozu Fabrikası 140 milyon TL\'lik projeyle bilim merkezine dönüşecek

Kars'ta endüstri mirasının önemli yapılarından tescilli Eski Süt Tozu Fabrikası, 140 milyon TL bütçeli projeyle yeniden hayat bulacak. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı ve 6 bin 500 metrekare açık alana sahip yerleşke, tarihi dokusu korunarak restore edilecek ve planetaryumdan tematik atölyelere kadar birçok bölümün bulunacağı Gazi Kars Bilim Merkezi olacak.

Kars'ta geçmişin izlerini taşıyan tarihi bir yapı, bilim ve teknolojiyle geleceğe taşınıyor. Serhat Kalkınma Ajansı'ndan (SERKA) destek almaya hak kazanan "Gazi Kars Bilim Merkezi Projesi" kapsamında, Kars Merkez Yeni Mahalle'de bulunan tescilli Eski Süt Tozu Fabrikası yerleşkesi restore edilerek çocukların, gençlerin ve ailelerin yararlanabileceği kapsamlı bir bilim merkezine dönüştürülecek.

Kars İl Özel İdaresinin yararlanıcısı olduğu proje, tarihi yapının korunmasının yanı sıra kentin eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve turizm altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Uzun yıllar kentin endüstriyel geçmişinin bir parçası olan fabrika yerleşkesi, yapılacak çalışmaların ardından yeni işleviyle yeniden Kars'ın yaşamına dahil edilecek.

"140 milyon TL'lik dev yatırım"

Gazi Kars Bilim Merkezi Projesi'nin toplam bütçesi 140 milyon TL olarak öngörülüyor. Yatırımın 126 milyon TL'lik bölümü SERKA tarafından karşılanırken, 14 milyon TL ise Kars İl Özel İdaresi tarafından nakdi eş finansman olarak sağlanacak.

Bilim merkezinin yalnızca tarihi binasının restorasyonu ve fiziki alanlarının oluşturulmasıyla sınırlı kalmayacağı, merkezin tefrişat ve bilimsel donanım çalışmalarının da TÜBİTAK tarafından üstlenileceği belirtildi.

Böylece tarihi fabrika binasının özgün kimliğinin korunması ile çağdaş bilim merkezi altyapısının aynı çatı altında buluşturulması amaçlanıyor.

"Tarihi Süt Tozu Fabrikası geleceğin bilim üssü olacak"

Projenin en dikkat çeken yönlerinden birini, Kars'ın endüstri mirasının önemli örnekleri arasında bulunan tescilli Eski Süt Tozu Fabrikası'nın yeniden işlevlendirilmesi oluşturuyor.

Yeni Mahalle'de bulunan tarihi yerleşke, koruma ilkeleri doğrultusunda restore edilecek. Yapının mimari ve tarihi değerlerinin korunmasına özen gösterilirken, kullanılmayan alanlar bilimsel ve eğitsel faaliyetlere uygun hale getirilecek.

Bu yönüyle proje, tarihi bir binayı korumanın ötesinde, geçmişte üretim amacıyla kullanılan bir endüstri yapısının gelecekte bilimsel üretimin, araştırmanın ve öğrenmenin merkezi haline gelmesini sağlayacak.

"2 bin metrekare kapalı, 6 bin 500 metrekare açık alan"

Gazi Kars Bilim Merkezi, yaklaşık 2 bin metrekare kapalı ve 6 bin 500 metrekare açık alanda hizmet verecek.

Merkezde çocuk ve gençlerin gökyüzü ile uzayın gizemlerini keşfedebilecekleri planetaryum, bilimsel kavramların uygulamalı olarak anlatılacağı etkileşimli sergi alanları ile farklı bilim dallarına yönelik en az 5 tematik atölyenin bulunması planlanıyor.

Ziyaretçiler burada yalnızca sergilenen materyalleri incelemekle kalmayacak, deneylere ve uygulamalara doğrudan katılarak bilimsel kavramları yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak. Eğitim ve atölye programlarıyla öğrencilerin araştırma, tasarlama, geliştirme ve üretme süreçlerinin içerisinde aktif olarak yer almaları sağlanacak.

"Protokol valilikte imzalandı"

Bilim ve Sanat Merkezi İmza Protokol Töreni, Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan katıldı.

Programda SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Milletvekili Adem Çalkın ve Vali Ziya Polat birer konuşma yaparak projenin Kars'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Gazi Kars Bilim Merkezi'nin hayata geçirilmesine yönelik protokol taraflarca imza altına alındı.

"Çocuklar bilimi deneyerek öğrenecek"

Projenin tamamlanmasıyla Karslı çocukların ve gençlerin bilimsel etkinliklere daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor. Merkezde oluşturulacak uygulamalı öğrenme ortamları sayesinde öğrencilerin bilimsel düşünme, deney yapma, sorgulama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine katkı sunulacak.

Özellikle uygulamalı eğitimlerin, çocukların bilime yönelik meraklarını artırması ve teorik bilgileri deneylerle pekiştirmelerine imkan sağlaması bekleniyor.

Bilimsel etkinliklere erişimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesinin de hedeflendiği merkezde, farklı yaş gruplarına yönelik eğitim, atölye ve bilim etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor.

"Bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlık imkanı"

Gazi Kars Bilim Merkezi'nin gençlerin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanabilecekleri önemli bir altyapı oluşturması da amaçlanıyor.

Atölyeler ve uygulama alanlarında gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmesi, tasarım ve üretim süreçlerinde deneyim kazanması ve bilimsel çalışmalar içerisinde daha aktif rol alması hedefleniyor. Böylece bilim merkezinin yalnızca ziyaret edilen bir mekan değil, aynı zamanda araştıran, geliştiren ve üreten gençlerin buluşma noktası olması öngörülüyor.

"Tarih, bilim ve turizm aynı merkezde buluşacak"

Ailelerin çocuklarıyla birlikte ziyaret edebileceği şekilde planlanan merkez, tarihi mimarisiyle de dikkat çekecek. Tescilli Eski Süt Tozu Fabrikası'nın korunarak yeniden kullanıma kazandırılması sayesinde Kars'ın endüstri mirasının gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.

Bilimsel etkinliklerle tarihi atmosferi aynı alanda buluşturacak merkezin yalnızca Karslılara değil, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere de hitap etmesi bekleniyor.

Toplam 140 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek Gazi Kars Bilim Merkezi'nin tamamlanmasıyla, yıllarca Kars'ın üretim geçmişine tanıklık eden tarihi Süt Tozu Fabrikası bu kez bilimin, teknolojinin ve gençlerin üretiminin merkezi olarak kapılarını açacak. Projenin Kars'ın eğitim ve kültür yaşamına kalıcı katkı sağlamasının yanı sıra kentin bölgesel çekim gücünü de artırması hedefleniyor.