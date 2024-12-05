Esnafa konum vergisi geliyor! Ödemeyene ceza var - Son Dakika
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Teknoloji

Esnafa konum vergisi geliyor! Ödemeyene ceza var

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Meclis'te kabul edilen torba yasaya göre; internette ya da telefon uygulamalarında konum paylaşan ticari işletmeler ve bu paylaşımı sağlayanlar izin bedeli ödeyecek. İzin bedeli ödemeyen işletmelere ceza kesilecek.

05.12.2024 10:33
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden torba yasanın Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu'nda değişiklik öngören maddeleri, yaklaşık 6 milyon işletmeyi, konum ve adres içeren haritalar nedeniyle cezai yaptırımla karşı karşıya bırakabilir. Bazı ülkeler; harita üreten, sahada bilgi toplayan şirketleri ve faaliyetleri kayıt altına alıyor ama henüz lisans bedeli getiren ülke yok. Teklif eğer kanunlaşırsa dünyada ilk olacak.

Coğrafi verilerin toplanmasına yönelik düzenlemeler şöyle açıklandı: Düzenlemeyle Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye'ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İzin belgesinin geçerlilik süresi bir yıldan az 5 yıldan fazla olmayacak şekilde izin isteklisinin talebi üzerine yıl bazında Bakanlığın onayıyla belirlenecek. İznin başlangıç tarihi, başvurunun Bakanlıkça onaylandığı tarih varsayılacak.

İzin bedeli Türk vatandaşı gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri için; coğrafi veri tema sayısı, çalışma alanı, izin süresi ve talep sahibinin başvuru tarihi itibarıyla en son hesap dönemine ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosundaki net satış tutarı veya işletme hesabı özetindeki satış hasılat tutarı esas alınarak, katsayıların izin katsayısı bedeli ile çarpımıyla hesaplanacak.

15 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEME YAPILMASI GEREKİYOR

İzin bedeli, yabancı gerçek veya tüzel kişiler için bir izin katsayısı bedelinin 1250 katının süre katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak. Bir izin katsayısı bedeli 1750 lira olacak. Başvuru evrakları Bakanlıkça onaylanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, izin bedelini 15 gün içerisinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırmakla mükellef olacak; 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılacak.

Esnafa konum vergisi geliyor! Ödemeyene ceza var

Bakanlıkça coğrafi veri izninin alınmadığının tespiti halinde; izin başvurusu yapmak için faaliyet sahibine tebliğ tarihinden itibaren verilecek 15 günlük sürede izin başvurusu yapmayan Türk vatandaşı gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine bir yıllık en yüksek izin bedeli tutarında, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ise bir yıllık izin bedelinin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezası uygulanmış olması izin alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak; izne tabi gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin bedelini ödeyerek izin almaları gerekecek. Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Esnafa konum vergisi geliyor! Ödemeyene ceza var

İdari para cezasının tahakkuk tarihinden itibaren 60 gün içinde izin başvurusunda bulunulmaması halinde, sonrasında yapılacak ilk izin başvurusunda izin bedeli 2 katı tutarında uygulanacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından verilen izin veya lisans belgeleri, süresinin bitimine kadar geçerli olacak. Bu tarihten önce Bakanlık tarafından onay aşaması tamamlanmamış izin veya lisans başvuruları geçersiz sayılacak.

DÜNYADA İLK OLABİLİR

Bazı ülkeler; harita üreten, sahada bilgi toplayan şirketleri ve faaliyetleri kayıt altına alıyor ama henüz lisans bedeli getiren ülke yok. Teklif eğer kanunlaşırsa dünyada ilk olacak.

Esnafa konum vergisi geliyor! Ödemeyene ceza var
Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Esnafa konum vergisi geliyor! Ödemeyene ceza var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emrah Hanlioglu:
    Bi kulak arkamiz kaldi gel 90 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Dünyada halkını bu kadar seven baska devlet yok... 80 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar saçma bir vergilendirme sistemi yoktur herhalde 66 0 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    Gerçekten Helal Olsun Vallahi Şeytanın Aklına Gelmez Kim Bunu Düşünen Arkadaş Acaba 47 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Her yapmış olduğunuz hatanın bedelini halktan çıkarttıniz. Vergilere devam sinekten yağ çıkartıyorsunuz. 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bi bu eksikti 22 0 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Akp liler mutlumuyuz byle devam 18 1 Yanıtla
  • Ali Diye Biri :
    Kulak ardı vergisi ne zaman gelecek. 14 0 Yanıtla
  • Erdem Bağrıaçık:
    Erdoğan erdogan Erdoğan ... 12 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Yapıyorsunuz bu sporu be 1 0 Yanıtla
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