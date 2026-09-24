Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?

22 Eylül'de, toplam takipçi sayısı yaklaşık 12 milyona ulaşan çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi, sermaye piyasası araçlarının fiyatını ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek spekülasyon amaçlı paylaşımlar olarak açıklandı.

Erişim engelleri, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının kararları doğrultusunda uygulandı. Hesapların büyük bölümü X tarafından Türkiye'den görünmez hale getirildi. Engellenen hesaplar arasında ekonomist Uğur Gürses, akademisyenler Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Prof. Dr. Bilge Yılmaz ile gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe gibi isimler de yer aldı. Son gelişme, geçen hafta İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve 111 X hesabını kapsayan operasyonun ardından gelen ikinci ve daha geniş kapsamlı dalga oldu.

Üç Kripto Hesabı da Listede

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında doğrudan kripto para alanında paylaşım yapan üç hesap dikkat çekiyor: Kriptolik (@theKriptolik), Emre Aksoy (@kriptoemre) ve Caner Saltık (@canersaltik). Üç hesap da genel spekülasyon gerekçesiyle uygulanan erişim engeli kapsamında yer alıyor. Ancak operasyonun resmi gerekçesinde, bu hesapların izinsiz bir kripto platformunun reklamını yaptığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmuyor.

Asıl Soru: Sırada Reklam Ağı Var mı?

Son operasyonun odağında sermaye piyasası araçlarına yönelik spekülatif paylaşımlar bulunuyor. Ancak kripto sektöründe uzun süredir devam eden ve SPK'nın da defalarca uyarıda bulunduğu başka bir sorun daha var: Türkiye'de faaliyet izni bulunmayan platformların, fenomenler aracılığıyla Türkçe reklam ve tanıtım faaliyetlerini sürdürmesi.

LBank bu örneklerden biri. LBank, SPK'nın yetkili kuruluşlar listesinde yer almıyor. Tasfiye sürecindeki kuruluşlar arasında da bulunmuyor. Buna karşılık borsa, Aralık 2024'te erişim engeli getirilen 108 platform arasında yer alıyor. Başka bir ifadeyle platformun Türkiye'deki faaliyetleri daha önce SPK'nın erişim engeli kararına konu olmuş durumda.

Buna rağmen LBank, doğrulanmış @LbankTurkey X hesabı ve Facebook sayfası üzerinden Türkçe kampanyalarını, token duyurularını ve işlem yarışmalarını sürdürüyor. Tanıtım faaliyetlerinin bir bölümü ise fenomenler üzerinden yürütülüyor. 'Lordlar Kamarası' adlı Telegram kanalında 'LBank %20 bonus' başlıklı kampanya bağlantılarının paylaşıldığı, '@fatih_lbank' adlı hesabın ise LBank hakkındaki sorular için iletişim noktası olarak gösterildiği daha önce bu yayında haberleştirilmişti.

Aynı kanalda kullanıcılara mevcut LBank hesaplarını silerek kanalın bağlantısı üzerinden yeniden kayıt olmaları yönünde çağrılar yapıldığı, '500 ile 2.500 dolar arası bonus' ve 'yüzde 99 kazanç' gibi ifadelerin kullanıldığı da tespit edilmişti.

Kanalın Arkasındaki İsim: Fırat Kurtoğlu

'Lordlar Kamarası' kanalının, kripto çevrelerinde 'Lord of Crypto' adıyla bilinen bir fenomenle bağlantılı olduğu daha önce bu yayında da belirtilmişti. Bu ismin arkasındaki kişi, kendi LinkedIn profilinde 'Fırat Kurtoğlu, Lord of Crypto' unvanıyla tanıtılıyor. Kurtoğlu, kamuoyunda önce Moon Estates adlı şirketin Türkiye distribütörü olarak tanınmıştı. Bu şirket, İskoçya'da sembolik 'lord' ve 'lady' unvanları ile Ay, Mars ve Venüs'te sembolik arazi satışı yapıyor. Kurtoğlu, HTHayat Haberturk'e verdiği bir röportajda bu işin Türkiye'de 5 binden fazla, dünya genelinde 50 binden fazla müşteriye ulaştığını anlatmıştı.

Kurtoğlu, bu unvan ve arazi satışı işinin ardından kripto para alanına yöneldi. Süper Kulüp'te yayımlanan haberlere göre, 'LordofCrypto' lakaplı Fırat Kurtoğlu hakkında Okratech Token adlı bir kripto proje ve Darkex adlı bir borsayla bağlantılı nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları bulunuyor. Bu iddialar şu ana kadar bir mahkeme kararına ya da kamuya açık bir iddianameye dönüşmüş değil, medyada yer alan isnatlar aşamasında.

Darkex, daha önce incelenen aynı Telegram gönderisinde LBank'la birlikte tanıtımı yapılan ikinci platformdu. Bu da 'Lordlar Kamarası' kanalının tek bir borsayla sınırlı kalmayan, birden fazla izinsiz platformu aynı anda tanıtan bir yapı olduğuna işaret ediyor.

Uluslararası Tabloda da Aynı İsim

LBank yalnızca Türkiye'de tartışma konusu olan bir platform değil. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, borsayı gerekli kayıt olmadan hizmet sunduğu gerekçesiyle Haziran 2024 ve 2025'te iki kez uyardı. Hindistan Mali İstihbarat Birimi ise Ekim 2025'te LBank'ı kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle uyarılan 25 yabancı kripto platformu arasında listeledi ve platforma erişimin engellenmesine yönelik süreç başlattı.