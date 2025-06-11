Malatya Fen Lisesi'nden Başarı: İnsansız Hava Aracı İle Birincilik - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Malatya Fen Lisesi'nden Başarı: İnsansız Hava Aracı İle Birincilik

Malatya Fen Lisesi\'nden Başarı: İnsansız Hava Aracı İle Birincilik
11.06.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda birinci olan Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, yeni hedeflere odaklanıyor.

Tasarladıkları insansız hava aracıyla 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda birincilik elde eden Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Takımı, yeni yarışmalarda da derece elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Takımı, 360 gram ağırlığa sahip üstten kanatlı, önden motorlu tekerleksiz insansız hava aracıyla Milli Eğitim Bakanlığının 20-24 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlediği ve 13 ülkeden 40 takımın katıldığı 17. Uluslararası Robot Yarışması'nda birincilik elde etti.

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Müdürü Ramazan İlhan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte moral ve motivasyonu yükseltmek amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini anlattı.

Okulda kurdukları uçak kulübünde öğrencilerin çalışma yaparak deprem travmasını atlatmaya çalıştığını dile getiren İlhan, "Çocuklar burada çalıştığı zaman ben o öğrencilerin çalışma azimlerini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bu atölyede streslerini atıyorlar bir nebze de olsa depremde yaşamış oldukları o travmaları unutmaya çalışıyorlar. İnşallah bu çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Öğrencilerimiz bu deprem stresinden kurtulmuş olacak." diye konuştu.

İlhan, Uluslararası Robot Yarışması'nda elde edilen birinciliğin öğrenciler gibi kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

TEKNOFEST'te kullanılacak uçağın tasarımına başlandı

Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Takımı rehber öğretmeni Mehmet Güran ise okul olarak hem ulusal hem de uluslararası yarışmaları yakından takip ettiklerini, TEKNOFEST 2022'de Türkiye altıncısı olduklarını dile getirdi.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Malatya'yı temsil ettiklerini belirten Güran, "Öğrencilerimizin tasarladığı insansız hava aracı orada otonom uçuş gerçekleştirip bütün görevleri yerine getirerek Türkiye birincisi oldu. Bundan sonra kısmet olursa hedefimiz, TEKNOFEST'e katılmak. Ben takımıma, öğrencilerime güveniyorum. TEKNOFEST'te de aynı başarıyı yakalayacağımıza eminim. TEKNOFEST'te kullanacağımız uçağımızın tasarımlarına hemen başladık. Kanat üretimi, gövde üretimi, görev iç değerlerini yapmamız gerektiğini öğrencilerle istişare yaparak hemen üretimine başladık. Çocuklarla bu etkinliklere, yarışmalara katılmak çok güzel, onlarla zaman geçirmek bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

"Sabit kanat uçak kategorisi"nde birinci olan takımın kaptanı ve yazılım sorumlusu 10. sınıf öğrencisi Mustafa Delibaş, yarışmadaki başarılarının yanı sıra ortamın da kendilerine iyi geldiğini, yarışma atmosferinin çok güzel ve uçuşların da harika olduğunu aktardı.

Delibaş, "Uçağımızı MEB Robot Yarışması için özel olarak ürettik ama askeri alanda, tarım sektöründe ve haritacılıkta da kullanılabilir." dedi.

Takımın pilotu 10. sınıf öğrencisi Mustafa Fatih Delikurt da "Birinci olmamızı etkileyen faktörlerden en önemlisi uçağımızın hafifliği, bu sayede yavaş ve stabil uçabilmesi. Biz bu sayede hedefi tam vurabildik. Uçağımızın iniş takımı yok, bu sayede iniş mesafesini kısalttık, inişini kolaylaştırdık. Uçuşunu kolaylaştıracak faktörlere özen gösterdik." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Ramazan Ensar Elmas da uçaklarının 360 gram ağırlığa sahip, üstten kanatlı, önden motorlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Fethi Gemuhluoğlu, malatya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Malatya Fen Lisesi'nden Başarı: İnsansız Hava Aracı İle Birincilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:40:12. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Fen Lisesi'nden Başarı: İnsansız Hava Aracı İle Birincilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.