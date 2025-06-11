Malatya Fen Lisesi\'nden Başarı: İnsansız Hava Aracı İle Birincilik

Tasarladıkları insansız hava aracıyla 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda birincilik elde eden Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Takımı, yeni yarışmalarda da derece elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Takımı, 360 gram ağırlığa sahip üstten kanatlı, önden motorlu tekerleksiz insansız hava aracıyla Milli Eğitim Bakanlığının 20-24 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlediği ve 13 ülkeden 40 takımın katıldığı 17. Uluslararası Robot Yarışması'nda birincilik elde etti.

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Müdürü Ramazan İlhan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte moral ve motivasyonu yükseltmek amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini anlattı.

Okulda kurdukları uçak kulübünde öğrencilerin çalışma yaparak deprem travmasını atlatmaya çalıştığını dile getiren İlhan, "Çocuklar burada çalıştığı zaman ben o öğrencilerin çalışma azimlerini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bu atölyede streslerini atıyorlar bir nebze de olsa depremde yaşamış oldukları o travmaları unutmaya çalışıyorlar. İnşallah bu çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Öğrencilerimiz bu deprem stresinden kurtulmuş olacak." diye konuştu.

İlhan, Uluslararası Robot Yarışması'nda elde edilen birinciliğin öğrenciler gibi kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

TEKNOFEST'te kullanılacak uçağın tasarımına başlandı

Gözümüz Yükseklerde Model Uçak Takımı rehber öğretmeni Mehmet Güran ise okul olarak hem ulusal hem de uluslararası yarışmaları yakından takip ettiklerini, TEKNOFEST 2022'de Türkiye altıncısı olduklarını dile getirdi.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Malatya'yı temsil ettiklerini belirten Güran, "Öğrencilerimizin tasarladığı insansız hava aracı orada otonom uçuş gerçekleştirip bütün görevleri yerine getirerek Türkiye birincisi oldu. Bundan sonra kısmet olursa hedefimiz, TEKNOFEST'e katılmak. Ben takımıma, öğrencilerime güveniyorum. TEKNOFEST'te de aynı başarıyı yakalayacağımıza eminim. TEKNOFEST'te kullanacağımız uçağımızın tasarımlarına hemen başladık. Kanat üretimi, gövde üretimi, görev iç değerlerini yapmamız gerektiğini öğrencilerle istişare yaparak hemen üretimine başladık. Çocuklarla bu etkinliklere, yarışmalara katılmak çok güzel, onlarla zaman geçirmek bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

"Sabit kanat uçak kategorisi"nde birinci olan takımın kaptanı ve yazılım sorumlusu 10. sınıf öğrencisi Mustafa Delibaş, yarışmadaki başarılarının yanı sıra ortamın da kendilerine iyi geldiğini, yarışma atmosferinin çok güzel ve uçuşların da harika olduğunu aktardı.

Delibaş, "Uçağımızı MEB Robot Yarışması için özel olarak ürettik ama askeri alanda, tarım sektöründe ve haritacılıkta da kullanılabilir." dedi.

Takımın pilotu 10. sınıf öğrencisi Mustafa Fatih Delikurt da "Birinci olmamızı etkileyen faktörlerden en önemlisi uçağımızın hafifliği, bu sayede yavaş ve stabil uçabilmesi. Biz bu sayede hedefi tam vurabildik. Uçağımızın iniş takımı yok, bu sayede iniş mesafesini kısalttık, inişini kolaylaştırdık. Uçuşunu kolaylaştıracak faktörlere özen gösterdik." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Ramazan Ensar Elmas da uçaklarının 360 gram ağırlığa sahip, üstten kanatlı, önden motorlu olduğunu ifade etti.