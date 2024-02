Teknoloji

Her ay olduğu gibi, önümüzdeki ay PlayStation Plus üyelerini sevindirecek bir oyun sızıntısı geldi. Dealabs'ın güvenilir kaynağı billbil-kun'a göre, Mart ayında PlayStation Plus Essential kapsamında ücretsiz olarak sunulacak oyun belli oldu.

Mart ayında PlayStation Plus Essential üyelerine Sifu verilecek

Eğer bu bilgi doğruysa, oyun 5 Mart – 2 Nisan tarihleri ??arasında tüm PS Plus Essential üyeleri için erişilebilir olacak. Sifu, 2022 yılında geliştirici Sloclap tarafından piyasaya sürülen üçüncü şahıs bir dövüş oyunu. Oyunun standart sürümü, PlayStation Plus Essential abonelerine sunulacak. Sifu'nun dövüş mekaniği, Kung Fu tekniklerine dayanıyor ve sinematik dövüş sahneleriyle oyuncuları etkilemeyi başarıyor.

Sifu dövüş mekanikleri yoğun ve beceri gerektiriyor dolayısıyla oldukça kendisine çekiyor. Ancak, hikaye ve anlatım yönünden bazı eleştiriler de alıyor.

Sony, genellikle ayın sonlarında PlayStation Plus oyunlarını duyuruyor. Ancak ondan önce oyunların sızdırılması artık gelenek haline geldi. Bu da bir sızıntı. Dolayısıyla resmi duyuruyu beklemekte fayda var. Ancak, eğer sızıntı doğruysa, Mart ayında PlayStation Plus Essential üyeleri heyecan verici bir oyunla karşılaşacak gibi görünüyor.

Sifu, kalitesiyle Game Awards'da aday bile olmuştu ve en başarılı bağımsız yapımlardan biriydi. Dilerseniz oyunun oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. PlayStation Plus Essential aylık ücreti, son zamların ardından 175 TL oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.