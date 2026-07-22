Maymunların Stres Öncesi Temas Davranışı - Son Dakika
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Maymunların Stres Öncesi Temas Davranışı

Maymunların Stres Öncesi Temas Davranışı
22.07.2026 04:33
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Araştırma, maymunların stresli olaylardan önce güven oluşturmak için dokunma yolunu kullandığını ortaya koydu.

Bilim insanları insana en yakın maymun akrabalarının davranışlarını inceledi ve buna göre, stresli olaylardan önce dokunmak, kucaklaşmak ve öpüşmek, güven oluşturmanın eski bir yolu olabilir.

Durham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, şempanzelerin ve bonoboların yiyecek konusunda yaşanabilecek çatışmalardan önce birbirlerini rahatlatmak için fiziksel teması nasıl kullandıklarını inceledi.

En şaşırtıcı bulgulardan biri, saldırganlıklarıyla tanınan şempanzelerin birbirlerinin ağızlarına parmaklarını sokmak da dahil olmak üzere yakın temasta bulunmalarıydı.

Prof. Zanna Clay, "Stresli olaylardan önce bir araya gelirler, birbirlerini rahatlatırlar, birbirlerine dokunurlar, birbirlerine sarılırlar" dedi.

Bu davranışı, stresli bir olay öncesinde yapılan "bir moral çağrısı" olarak tanımladı.

Tıpkı büyük bir maç öncesinde futbolcuların bir araya gelmeleri gibi.

"Bu, 'ben'den ziyade 'biz' demek gibi bir şey".

Uzmanlar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zambiya'daki iki büyük maymun koruma alanında yaşayan şempanzeleri ve bonoboları inceledi.

Doğal ortamdaki beslenmeyi taklit etmek amacıyla yer fıstığı kullanarak bir deney tasarladılar.

Dokunma yoluyla güven ve işbirliği oluşturma

Maymunlar, yer fıstıklarının gelmesinden önceki beş dakika boyunca gözlemlendi; bu süre zarfında yiyeceğin geleceğini biliyorlardı.

Araştırmacılar, dokunma, kucaklaşma ve öpme gibi güven verici fiziksel temas örneklerini kaydetti.

Araştırma ekibi, birbirine dokunan ve sarılan bireylerin yiyeceğe daha kolay erişebildiklerini ve birbirleriyle daha huzurlu bir şekilde birlikte yemek yiyebildiklerini tespit etti.

Daha hoşgörülü gruplarsa, araştırmacıların "güven verme trenleri" olarak tanımladığı ve birden fazla maymunun art arda birbirine sarıldığı durumlar da dahil olmak üzere, daha yüksek düzeyde güven verici dokunuşlar sergiledi.

"En yakın iki akrabamız olan bonobolar ve şempanzeleri karşılaştırmak, sosyal davranışın evrimsel kökenlerine ve onların (ve bizim) gerilim, rekabet ve işbirliğini nasıl yönettiğimize dair büyüleyici bilgiler sunuyor" diyor Dr. Jake Brooker.

Ona göre sosyal temas, en eski iletişim biçimlerinden biri ve muhtemelen dilden önce ortaya çıktı.

Araştırmacılar, güven ve işbirliği oluşturmak için dokunma duyusunun kullanımının, insanların, şempanzelerin ve bonoboların ortak bir atadan ayrılmasından en az yedi milyon yıl öncesine dayanabileceğini söylüyor.

Dolayısıyla insanlar bir futbol maçında bir araya geldiklerinde, bir takım arkadaşına sarıldıklarında veya stresli bir olay öncesinde birinin omzuna hafifçe vurduklarında, milyonlarca yıl öncesine dayanan bir sosyal yapıdan yararlanıyor olabilirler.

Araştırma, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlandı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Teknoloji, Sağlık, Stres, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Maymunların Stres Öncesi Temas Davranışı - Son Dakika

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