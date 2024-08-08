Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi başlatıldı

Teknoloji

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterlerinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik platformların hayata geçirilmesi amacıyla 'Milli Yetkinlik Hamlesi' projesi başlatıldığını duyurdu.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ile karara bağlanan Milli Yetkinlik Hamlesi ile savunma sanayi ekosisteminin yeni dönem gelişimini salt rekabetten ziyade ekosistemin insan yetkinlikleriyle birbirlerini tamamlaması amaçlanıyor. Yeni dönemde yetenek yönetimi çalışmalarını; savunma sanayi ekosisteminde stratejik plandan beslenen, teknoloji yol haritası ile yönlendirilen, yetenek yönetimini inşa eden, performans yönetimini kurgulayan, yetkinlik geliştiren ve değişimi yöneten bir sistem kurulması hedefleniyor.

GENÇLER İÇİN FIRSATLAR OLUŞTURULMASI PLANLANIYOR

SSB bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülecek olan Milli Yetkinlik Hamlesi ile; yetenek ve yetkinlik değerlerinin merkezde konumlandırılması ve birçok unsurun tek bir çatı altında birleşerek tüm ekosisteme yayılmasının sağlanması hedefleniyor. Proje ile savunma sanayinde; bilgi, beceri, uzmanlık ve kritik deneyim transferlerinin yaygınlaştırılması, iş yapış kültürünün yeni teknolojiler ve davranış modelleriyle yapılandırılması, yetenek yönetimi konusunda davranış normlarına uygun çözümlerin geliştirilmesi, yeteneğin değer katan yetkinliklerle güçlendirilmesi, savunma sanayinde iş tatmininin yükseltilmesi ve bağlılığın artırılması, gelecekte büyük teknolojik problemleri çözmeye aday gençler için büyük yetkinlik geliştirme fırsatları oluşturulması planlanıyor.

158 BİN ÇALIŞAN HEDEFİ

12'nci Kalkınma Planı'nda yer alan Milli Yetkinlik Hamlesi'nin hedefleri arasında ayrıca savunma sanayii çalışan sayısının doğru yetkinliklerle 2028 yılında 158 bin hedefine çıkartılarak küresel güç haline getirilmesi öngörülüyor. İlaveten savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik, fonksiyonel, çapraz fonksiyonel, davranışsal, mesleki, liderlik ve iş yapış kültürü ile ilgili yetkinlikleri geliştirmek, dönüştürmek, sektörde yaygınlaştırmak ve değişimi yönetmek de hedeflerin önemli bir diğer ayağını oluşturuyor.

GÖRGÜN: 4 FARKLI ETKİ SEVİYESİNDE PROGRAMLAR OLUŞTURULACAK

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayimizde geliştirdiğimiz her yüksek teknolojinin arkasında insanımız var. Mühendisinden teknisyenine, uzmanından işçisine tüm arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyor. Bizim de temelde inandığımız bir konu var; yetenek bir şey ama yetkinlik her şeydir. Doğru yetkinlikler yeteneği farklılaştırıyor, ayrıştırıyor, potansiyelini gösteriyor ve performansını yükseltiyor. Savunma sanayinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi'nin temel çıkış noktası da yetenek olarak kabul ettiğimiz savunma sanayi çalışanları ve adayların yetkinlik gelişimi için doğru adımlar atmak oldu. Savunma Sanayii Akademi'nin odağındaki milli yetkinliklerin hedef grupları olan lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, genç profesyoneller, sektör uzmanları, ekip yöneticileri ve üst yöneticilerin gelişimi için farkındalık kazanımı, operasyonel yetkinlik gelişimi, liderlik yetkinlik gelişimi ve stratejik yetkinlik gelişimi olmak üzere 4 farklı etki seviyesinde platformlar ve programlar oluşturulacak. Söz konusu 7 hedef kitleye bu 4 etki seviyesinde ulaşılırken, İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Analizi, Yetkinlik Geliştirme ve Kazanımı, Yetkinlik Paylaşım Ağı ve Etkileşimi ile Yetkinlik Entegrasyonu ve Yetenek Yönetimi Platformları kurularak altında çok farklı yetkinlik kazanım programları hayata geçecek. Milli Yetkinlik Hamlesi Projemize onay veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, projemizin sektörümüz insan kaynağı için hayırlara ve faydalara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.