MSKÜ yeni akademik yıla 40 bin öğrenciyle başladı, Fethiye ve Bodrum yurtları yolda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 2026-2027 akademik yılına 40 bin öğrenci, 1732 akademik ve 1200 idari personelle başladı.

Üniversitenin Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, devam eden yatırımlar, bilimsel çalışmalar ve üniversitenin kentle yürüttüğü işbirliklerine ilişkin bilgi verdi.

Üniversitenin fiziki altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kaçar, İlahiyat Fakültesi binasının inşaatının gelecek yaz başında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi binasının ikinci etap ihalesi için hazırlıkların tamamlandığını aktaran Kaçar, Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde yapımı devam eden Hayvan Hastanesi'nin bölgedeki veterinerlik hizmetlerine ve öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara da değinen Kaçar, Fethiye'de hayırsever Nail Şal ve ailesi tarafından yaptırılan kız yurdunun kısa sürede, Bodrum'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca inşa edilen yurdun ise en geç ara dönemde hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

Bilimsel yayın sayısı arttı

Üniversitenin bilimsel performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaçar, Web of Science kapsamındaki yayın sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını belirtti.

Stanford listesinde yer alan MSKÜ'lü akademisyen sayısının geçen yıl 8 iken bu yıl 9'a yükseldiğini aktaran Kaçar, üniversitenin öğrenci memnuniyeti anketinde 126 devlet üniversitesi arasında 15'inci, mezun memnuniyeti anketinde ise 11'inci sırada yer aldığını bildirdi.

Araştırma Laboratuvarları Merkezi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nin öğrencilerin kullanımına açıldığını belirten Kaçar, atölyenin teknoloji yarışmalarına hazırlanan gençlere destek verdiğini ifade etti.

COP31'e 11 projeyle katılacak

MSKÜ'nün 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e 11 projeyle katılacağını bildiren Kaçar, üniversitenin bilimsel birikimini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı önemsediklerini kaydetti.

Üniversitenin kentle iş birliğine de değinen Kaçar, Bilim İletişim Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü aracılığıyla vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlendiğini, 60 yaş üstü bireylere eğitim olanağı sunan Tazelenme Üniversitesi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin himayesinde yürütülen Muğla Turizm Master Planı'nın üniversite akademisyenlerince hazırlandığını aktaran Kaçar, Aksaz Deniz Üssü ile sosyal ve kültürel alanlarda iş birliğine yönelik protokol hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Üniversitenin İŞKUR İl Müdürlüğü ile yürüttüğü programlardan bu yıl 1400 öğrencinin yararlanacağını belirten Kaçar, yeni akademik yılın üniversite ve yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Törende, MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından müzik dinletisi sunuldu. Üniversitenin farklı branşlarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri protokol üyelerince verildi.

Programın açılış dersini ise Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun verdi.

Argun, "Kolonizatör Dervişlerden Kültürel Diplomasiye: Yumuşak Gücün İmkanları ve Aktörleri" başlıklı sunum yaptı.