Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

01.02.2026 15:01
ABD Adalet Bakanlığı'nın cinsel istismar ve fuhuş ağı yöneticisi Jeffrey Epstein hakkındaki federal soruşturmaya ait yayınlanan dosyaların son bölümünde Epstein ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk arasında 2012 ve 2014 yılları arasında gerçekleşen konuşmalar ortaya çıktı. Epstein'ın Musk'a yönelik bir davet üzerinden "Şaka yapıyorum, 25 yaş üstü kimse yok ve hepsi çok tatlı" ifadelerini kullandığı görülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'a ait kapsamlı belge kümesini kamuoyuna açmasının ardından ortaya çıkan e-posta yazışmalarında, Elon Musk ile Epstein arasında 2012 ve 2013 yıllarında bir dizi iletişim bulunduğu görüldü. Yazışmalarda Musk'ın, Epstein'ın Karayipler'deki özel adasına ziyaret planı, parti tarihleri ve konuk listeleri hakkında konuştuğu belirlendi.

"PARTİ PLANI" SORUSU SKANDAL YARATTI

Belgelerde yer alan bir e-postada Musk'ın, Epstein'a "Helikopterle adaya kaç kişi geleceksiniz?" diye sormasının ardından "Adandaki en çılgın parti hangi gün/nokta?" şeklinde bir ifade kullandığı tespit edildi. Musk'ın bu mesajı, daha önce Epstein ile hiçbir yakınlık kurmadığını iddia etmesine rağmen dosyalarda yer almasıyla çelişti.

GENİŞ YANKI UYANDIRAN DETAYLAR

2012 ve 2013 e-postaları, sadece bir kerelik bilgi alışverişi değil, Musk'ın o dönemki eşi Talulah Riley ile birlikte adaya ne zaman gitmeyi planladığı ve yılbaşı döneminde ziyaret zamanlamasıyla ilgili görüşmeler içeriyor. Belirtilen tarihler arasında planlanan ziyaretlerin bazılarının iptal edildiği belirtilse de, hazırlık ve planlama aşamasındaki yazışmalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"25 YAŞ ÜSTÜ KİMSE YOK VE HEPSİ ÇOK TATLI"

Belgelere göre,Jeffrey Epstein 2013 yılında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemi yaptığı planlar hakkında Elon Musk ile iletişime geçti. Epstein, "New York için herhangi bir planın var mı? Genel Kurul açılışında eve gelen çok sayıda ilginç isim var" diye yazdığı görüldü.

Musk ise birkaç saat sonra daveti reddederek şu yanıtı veriyor: "İki karmaşık şirketin hem yönetimini hem de ürün tasarımı/mühendisliğini yürütüyorum. Ayrıca SpaceX, muhtemelen tarihin en gelişmiş roketini fırlatmak üzere. BM diplomatlarının hiçbir şey yapmadığını izlemek için New York'a uçmak zamanın akıllıca bir kullanımı olmaz".

Epstein Musk'a yanıt olarak davetini netleştirerek şu ifadeleri kullanıyor: "Şaka yapıyorum, 25 yaş üstü kimse yok ve hepsi çok tatlı." Bu konuşmada e-posta zinciri burada sona eriyor; sonrasında herhangi bir yanıt ya da katılıma dair bir bilgi bulunmuyor.

MUSK'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Musk, yeni yayınlanan belgelerle ilgili olarak X platformunda yaptığı açıklamada, bu dosyaların dikkat dağıtma amaçlı olduğunu ileri sürdü ve yanlış ilişkilendirmelere karşı çıktığını savundu. Daha önce Epstein'ın davetlerini reddettiğini söyleyen Musk, yalnızca Epstein'ın Manhattan'daki evinde kısa süreli bir karşılaşma yaşadığını öne sürdü.

DOSYALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

