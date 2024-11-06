Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Teknoloji

Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle buluştu.

06.11.2024 18:17
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle buluştu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Görükle Kampüsü'ndeki yemekhanede öğrencilerle yemek yiyen Varank, onlarla bir süre sohbet etti.

Son dönemde yapılan teknolojik hamleler, uzay araştırmaları, yazılım alanında yürütülen çalışmalar ve savunma sanayisiyle ilgili gelişmelere değinen Varank, gençlerin gelecek hakkında ümitli olmaları için birçok sebep olduğunu belirtti.

Nitelikli ve becerikli elemanların Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacağını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlediğimiz 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu kapsamında, kritik teknolojilerin sadece pazarı değil aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu amaçla yürütülen tüm çalışmaların merkezine gençleri aldık. Havacılıktan uzaya, savunma sanayinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yapılan atılımlarda gençlerle beraber yol yürümek istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesinin kıymetli öğrencilerini de bu anlamda çok önemsiyoruz. Güçlü Türkiye'nin en büyük güvencesi sizler olacaksınız."

Yapımı tamamlanan Dr. Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Varank, burada yürütülecek bilimsel faaliyetlere yönelik BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Varank, son olarak kampüste inşaatı devam eden camiyi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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