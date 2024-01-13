POCO X6, X6 Pro ve M6 Pro Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

POCO, orta ve orta-üst segmente konumlanan 3 yeni modelini Türkiye'ye getirdi. Bugün itibariyle özellikleri ile öne çıkan POCO X6, X6 Pro ve M6 Pro ön sipariş fiyatı belli oldu. Peki kullanıcılara neler sunuyor?

POCO X6, X6 Pro ve M6 Pro özellikleri ve fiyatı!

İlk olarak POCO X6 özellikleri ile başlayalım. Cihazın ön tarafında 6.67 inç büyüklüğünde yüzde 89.7 ekran-kasa oranına sahip 1220×2712 piksel çözünürlüğünde, Corning Gorilla Glass ile korunan 20: 9 oranında 120 Hz tazeleme hızı sunan ve 1800 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED bir panel bulunuyor.

Donanım tarafına baktığımızda ise bizleri Qualcomm'un 4 nm sürecinden çıkan 7s Gen2 işlemcisi karşılıyor. Bu yonganın GPU birimi olarak ise Adreno 710 kullandığını görüyoruz. Ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a (UFS 2.2) kadar da hafızayla destekleniyor.

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Arka yüzeyinde ise üçlü kamera diziliminin olduğu bir ada dikkatleri çekiyor. Burada sırasıyla OIS destekli 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel geniş açı kamerası ve 2 Megapiksel makro kamerası yer alıyor. Video tarafında ise EIS desteğiyle birlikte 4K 30 fps kayıt yapabiliyor. Ön tarafta ise 1080p 60 fps video kaydı alabilen 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Son olarak, 67W hızlı şarj desteği sunan 5100 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Android 13 işletim sistemi üzerine geliştirilen MIUI 14 arayüzünü kullanan cihaz, önümüzdeki dönemde HyperOS güncellemesini alacak cihazlar arasında yer alıyor. POCO X6 Türkiye ön sipariş fiyatı 12GB+256GB versiyonu için 15 bin 499 TL olarak açıklandı.

POCO X6 Pro özellikleri ve fiyatı ile devam edelim. Cihazın ön tarafında POCO X6'da gördüğümüz ekranın aynısı bulunuyor. Yani, 6.67 inç büyüklüğünde yüzde 89.7 ekran-kasa oranına sahip 1220×2712 piksel çözünürlüğünde, Corning Gorilla Glass ile korunan 20: 9 oranında 120 Hz tazeleme hızı sunan ve 1800 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED bir panel bulunuyor.

Donanım tarafına baktığımızda ise bizleri Mediatek'in 4 nm süreciyle üretilen Dimensity 8300 Ultra işlemcisi karşılıyor. Bu yonganın GPU birimi olarak ise Mali G615-MC6 kullandığını görüyoruz. Ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a (UFS 4.0) kadar da hafızayla destekleniyor.

Arka yüzeyinde ise yine POCO X6'da olduğu gibi üçlü kamera diziliminin olduğu bir ada dikkatleri çekiyor. Burada sırasıyla OIS destekli 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel geniş açı kamerası ve 2 Megapiksel makro kamerası yer alıyor. Video tarafında ise EIS desteğiyle birlikte 4K 30 fps kayıt yapabiliyor. Ön tarafta ise 1080p 60 fps video kaydı alabilen 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Son olarak, 67W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Cihaz, serinin diğer modelinden farklı olarak halihazırda Android 14 işletim sistemi üzerine geliştirilen HyperOS arayüzünü kullanıyor. POCO X6 Pro Türkiye ön sipariş fiyatı 8GB+256GB versiyonu için 16 bin 999 TL, 12GB+512GB versiyonu için 19 bin 499 TL olarak açıklandı.

POCO M6 Pro 4G özellikleri ve fiyatı ile son cihazı da paylaşalım. Cihazın ön tarafında 6.67 inç büyüklüğünde yüzde 88.9 ekran-kasa oranına sahip 1080×2400 piksel çözünürlüğünde, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 20: 9 oranında, 395 ppi, 120 Hz tazeleme hızı sunan ve 1300 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED bir panel bulunuyor.

Donanım tarafına baktığımızda bizleri Mediatek Helio G99 Ultra işlemcisi karşılıyor. Bu yonganın GPU birimi olarak ise Mali-G57 MC2 kullandığını görüyoruz. Ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a (UFS 2.2) kadar da hafızayla destekleniyor.

Arka yüzeyinde ise yine POCO X6 ve X6 Pro'da olduğu gibi üçlü kamera diziliminin olduğu bir ada dikkatleri çekiyor. Burada sırasıyla OIS destekli 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel geniş açı kamerası ve 2 Megapiksel makro kamerası yer alıyor. Video tarafında ise EIS desteğiyle birlikte 1080p 60 fps kayıt yapabiliyor. Ön tarafta ise 1080p 60 fps video kaydı alabilen 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Son olarak, 67W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Android 13 işletim sistemi üzerine geliştirilen MIUI 14 arayüzünü kullanan cihaz, önümüzdeki dönemde HyperOS güncellemesini alacak cihazlar arasında yer alıyor. POCO M6 Pro Türkiye ön sipariş fiyatı 12GB+512GB versiyonu için 14 bin 999 TL olarak açıklandı.