Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Meta, dünyanın en büyük sosyal medya platformu sağlayıcılarından birisi. Elinde büyük bir veri deposu bulunduran şirket, bundan birkaç yıl önce radikal bir karar almıştı. Bunun üzerine Rekabet Kurumu tarafından Meta'ya soruşturma başlatıldı. Aradan birkaç sene geçmesinin ardından bugün önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Rekabet Kurumu açıkladı! Meta, her gün 4.7 milyon TL ceza alıyor

Yaşananları hatırlamayanlar için biraz geçmişe gidelim. Meta, 2021'in ilk haftalarında aldığı kararla WhatsApp kullanıcı verilerinin Facebook ile bağlantılı şirketler ile paylaşılmasını yürürlüğe koydu. Bu kapsamda kullanıcılara yeni bir gizlilik ilkesi gönderildi ve kabul etmeleri istendi.

Bu gizlilik ilkesini kabul etmeyenler, WhatsApp'ı kullanamayacaktı. Tabii durum böyle olunca şirket, pek çok ülkede tepki çekti. Zira Facebook kullanmayıp sadece WhatsApp kullanan kişilerin verileri bile Facebook'a aktarılacaktı. Meta'nın bu kararının ardından Rekabet Kurumu, bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında şirkete 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası uygulandı.

Meta'dan uyarı! Kuantum bilgisayar devrimi hayal mi?

Rekabet Kurumu, kısa süre önce yaptığı duyuruda ise Meta'nın aradan uzun bir süre geçmesine rağmen yükümlülüklerini halen yerine getirmediğini açıkladı. Bu nedenle kurum, 12 Aralık 2023'ten itibaren her gün 4 milyon 796 bin 152 TL idari para ceza uygulamaya başladı. Tabii bu karar daha önce bilinmiyordu, yani yeni açıklandı.

Bu kararın yeni açıklanması, Meta'nın sorumluluklarını halen yerine getirmediği anlamına geliyor. Bugün de dahil edildiğinde şirketin yaklaşık 144 milyon TL cezası birikmiş durumda. ABD'li teknoloji devi bu cezayı ödemediği sürece miktar giderek katlanacak.

Rekabet Kurumu'nun ilgili açıklaması şu şekilde;

META Hakkında Yükümlülükleri Yerine Getirmemesine Dair Alınan Kurul Kararı Duyurusu (10.1.2024)

Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (hep birlikte META) ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (MADOKA) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda alınan 20.10.2022 tarihli ve 22-48-706-299 sayılı Kurul kararı kapsamında;

Hakkında soruşturma yürütülen MADOKA'nın inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığına, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına,

META'nın kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim durumda olduğuna,

META'nın temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine,

Bu nedenle META'ya 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden takdiren, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC'ye müteselsilen 346.717.193,40 TL idari para cezası verilmesine

META'nın (c) bendinde belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için;

Gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Rekabet Kurumuna (Kurum) sunması,

Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yerine getirmesi,

İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması

yükümlülüklerini yerine getirmesine karar verilmiştir.