Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Meta, dünyanın en büyük sosyal medya platformu sağlayıcılarından birisi. Elinde büyük bir veri deposu bulunduran şirket, bundan birkaç yıl önce radikal bir karar almıştı. Bunun üzerine Rekabet Kurumu tarafından Meta'ya soruşturma başlatıldı. Aradan birkaç sene geçmesinin ardından bugün önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…
Rekabet Kurumu açıkladı! Meta, her gün 4.7 milyon TL ceza alıyor
Yaşananları hatırlamayanlar için biraz geçmişe gidelim. Meta, 2021'in ilk haftalarında aldığı kararla WhatsApp kullanıcı verilerinin Facebook ile bağlantılı şirketler ile paylaşılmasını yürürlüğe koydu. Bu kapsamda kullanıcılara yeni bir gizlilik ilkesi gönderildi ve kabul etmeleri istendi.
Bu gizlilik ilkesini kabul etmeyenler, WhatsApp'ı kullanamayacaktı. Tabii durum böyle olunca şirket, pek çok ülkede tepki çekti. Zira Facebook kullanmayıp sadece WhatsApp kullanan kişilerin verileri bile Facebook'a aktarılacaktı. Meta'nın bu kararının ardından Rekabet Kurumu, bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında şirkete 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası uygulandı.
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Rekabet Kurumu, kısa süre önce yaptığı duyuruda ise Meta'nın aradan uzun bir süre geçmesine rağmen yükümlülüklerini halen yerine getirmediğini açıkladı. Bu nedenle kurum, 12 Aralık 2023'ten itibaren her gün 4 milyon 796 bin 152 TL idari para ceza uygulamaya başladı. Tabii bu karar daha önce bilinmiyordu, yani yeni açıklandı.
Bu kararın yeni açıklanması, Meta'nın sorumluluklarını halen yerine getirmediği anlamına geliyor. Bugün de dahil edildiğinde şirketin yaklaşık 144 milyon TL cezası birikmiş durumda. ABD'li teknoloji devi bu cezayı ödemediği sürece miktar giderek katlanacak.
Rekabet Kurumu'nun ilgili açıklaması şu şekilde;
META Hakkında Yükümlülükleri Yerine Getirmemesine Dair Alınan Kurul Kararı Duyurusu (10.1.2024)
Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (hep birlikte META) ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (MADOKA) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda alınan 20.10.2022 tarihli ve 22-48-706-299 sayılı Kurul kararı kapsamında;
Hakkında soruşturma yürütülen MADOKA'nın inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığına, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına,
META'nın kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim durumda olduğuna,
META'nın temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine,
Bu nedenle META'ya 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden takdiren, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC'ye müteselsilen 346.717.193,40 TL idari para cezası verilmesine
META'nın (c) bendinde belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için;
Gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Rekabet Kurumuna (Kurum) sunması,
Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yerine getirmesi,
İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması
yükümlülüklerini yerine getirmesine karar verilmiştir.
İlgili gerekçeli kararın META tarafından 09.09.2023 tarihinde tebellüğ edilmesi ile birlikte gerekli tedbirlerin Kuruma tevsik edilmesi için belirlenen 1 (bir) aylık sürenin 09.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin süre uzatım talebi, Kurulun 05.10.2023 tarihli ve 23-47/902-M sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
META'nın süresi içerisinde Kurum kayıtlarına sunduğu ve 19.12.2023 tarihinde revize ederek Kurum kayıtlarına sunduğu uyum tedbirleri Kurulun 21.12.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve söz konusu önerilerin "Uyum Çözümü'nün Başlatılmasıyla Seçimin Teyit Edilmesi" başlıklı kısmında yer alan ifade ve açıklamaların;
Kurulun 20.10.2022 tarihli ve 2248-706-299 sayılı kararının e) bendinin (a) alt bendinde hükme bağlanan;
"Belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Kuruma sunması"
şeklindeki yükümlülüğü karşılamakta yeterli olmadığına;
Söz konusu yükümlülük kapsamında gerekli tedbirlerin Kuruma tevsik edilmesi için belirlenen 1 (bir) aylık sürenin 09.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin süre uzatım talebi Kurulun 05.10.2023 tarih ve 2347/902-M sayılı kararı ile kabul edildiğinden, Kurulun 20.10.2022 tarihli ve 22-48/706-299 sayılı kararının (a) bendinde yer alan yükümlülük kapsamında META tarafından Nihai Uyum Çözümü'nün Kuruma sunulması için son tarihin 11.12.2023 olduğu dikkate alındığında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında 12.12.2023 tarihinden başlamak üzere Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC'den oluşan META ekonomik bütünlüğüne, Nihai Uyum Çözümü'nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına
23-60/1162-417 sayı ile karar verilmiştir.
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