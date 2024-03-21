ShiftDelete.Net, Teknoloji Dünyasının Önde Gelen İsimlerini Bir Araya Getiren Geleneksel İftar Yemeği Buluşmasını Düzenledi

Teknoloji dünyasının nabzını tutan ShiftDelete.Net, Ramazan ayında sektörün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getiren geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi.
Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bu yılki iftar yemeği, rekor bir katılım ile 600 kişiyi bir araya getirdi. İftar programı, ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Sayan, açılış konuşmasında şunları söyledi:
"Türkiye'de teknoloji dediğimizde kimi görüyorsak hepsi bugün burada. Sosyal medyanın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler; bugün ülkemizde yüzbinlerce kullanıcı ile teknoloji haberciliğinde önemli bir yerde bulunan, özellikle de gençlerin teknolojiye ilgisine katkı sağlamada önemli etkisi olan ShiftDelete.Net'in iftar davetinde sizlerle birlikte olmak benim büyük mutluluk. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."
ShiftDelete.Net iftar programına katılım her yıl artıyor!
ShiftDelete.Net tarafından düzenlenen iftar programına katılım her yıl artmaya devam ediyor. Çalışma arkadaşları arasında başlayan ve akabinde sektörden meslektaşlarımızın katılımıyla giderek büyüyen SDN iftar yemeği, bugün sektöre yön veren yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir buluşma halini aldı. SDN iftarı her geçen yıl daha fazla kişiyi bir araya getirerek teknoloji dünyasında birlik ve beraberliği pekiştiriyor.
Her yıl olduğu gibi ShiftDelete.Net iftarı, katılımcıların sektördeki son trendleri, yenilikleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda, teknoloji sektöründeki farklı alanlardan gelen profesyonellerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları için de eşsiz bir fırsat sunuyor.
Teknoloji firmaları, STK temsilcileri ve teknoloji medyası bir araya geldi
ShiftDelete.Net iftarında bir araya gelen, Türkiye teknoloji dünyasının önemli isimleri, etkinliği değerlendirdi. Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum şunları söyledi:
"Bu yıl ShiftDelete.Net İftarında birçok farklı sektörün bir arada olması sektörel kaynaşma dışında, firmalar arası entegrasyonu da hızlandıracak gibi görünüyor. Bu nedenle, heyecan duyuyoruz"
Teknoloji medyasının tanınmış isimlerinden, Enterprise Next kurucusu Fatih Sarı şunları söyledi:
"Her yıl düzenlenen ShiftDelete.Net iftarı, teknoloji medyasını bir araya getirmesi ve teknoloji lideri firma temsilcileriyle geniş networking fırsatı vermesi açısından önemli"
e-garanti CMO Sinan Peksoy şunları söyledi:
"Teknoloji sektörünün önde gelen birçok firmanın yetkililerinin katıldığı, benzeri görülmemiş bir iftar programıydı. Sadece iftar değil, aynı zamanda etkileyici bir network ortamı sunmasıyla da dikkat çekti. Bu organizasyon, sektör liderlerinin bir araya gelerek fikir alışverişi yapabileceği ve işbirliklerine olanak sağladı"
Teknoloji yayıncılarından Erdi Özüağ şunları söyledi:
"Türkiye Teknoloji Ekosistemini, içerik üreticilerinden girişimcilere, yerli ve yabancı şirketlerden düzenleyici kurumlara kadar aynı çatı altında buluşturan ShiftDelete.Net İftar Organizasyonu, sıcak ve samimi bir atmosferde hem fikir paylaşımlarına hem de yeni insanlarla tanışmasına vesile olan, katılmaktan keyif aldığım önemli bir sektörel etkinlik"
Zore Aksesuar Genel Müdürü Hasan Akkurt şunları söyledi:
"Dün gece katıldığım Ramazan iftarı, hem lezzetli yemekleri hem de sıcak atmosferiyle unutulmaz bir deneyimdi. Organizasyonun kusursuzluğu ve detaylara verilen önem, geceyi daha da özel kıldı"
Teknoloji Profesyonelleri Derneği – TEPED Başkanı Arda Meriç şunları söyledi:
"Türkiye'de teknoloji sektörünü bir araya getiren ve geleneksel olarak gerçekleşen iftar daveti bu yıl da oldukça keyifliydi. Değerli dostum Hakkı Alkan ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı şahsım ve Teknoloji Profesyonelleri Derneği adına bir defa daha teşekkür ediyorum"
Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden Cerebrum Tech CMO'su Meltem Yeğen şunları söyledi:
"ShiftDelete.Net iftar etkinliğini, hem teknoloji medyasıyla bir araya gelmek, hem de bizleri meslektaşlarımızla bir araya getirmesi açısından çok iyi bir fırsat olarak değerlendiriyorum"
SDN Summit Türkiye'nin en büyük teknoloji fuarı olacak
İftara ev sahipliği yapan ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, açılış konuşmasında katılım gösteren teknoloji dünyasının önde gelen isimlerine teşekkür ettikten sonra, bu yıl ilk defa 27-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek SDN Summit etkinliğinden söz etti.
Alkan, şunları söyledi:
"ShiftDelete.Net, bir kez daha dev bir etkinlikle karşınızda olacak. Adeta bir teknoloji şöleni olacak SDN Summit, yıllardır büyüyen etkiyi, uzun süreli iş ilişkilerini ve geniş takipçi kitlesini bir araya getiriyor. Teknoloji tutkunları, profesyoneller, basın mensupları ve diğer tüm katılımcılar SDN Summit'te, yüzlerce stant ve sergi alanıyla sektörün en yeni ve yenilikçi ürünleriyle buluşacak.
İlham verici konuşmacılar tarafından yönlendirilen oturumlarda sektörün önde gelen isimlerinin deneyimlerini dinleyecek, bilgi paylaşımında bulunacak ve geleceğin inovasyonlarına yön verecek" dedi.
Bu yıl ilki düzenlenecek olan SDN Summit, son teknolojinin ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olacak. Etkinlik, teknolojiye yön veren şirketlerin yöneticileri ile buluşmanın yanı sıra, ziyaretçilere en yeni teknolojik ürünleri yakından inceleme şansı da sunacak.
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji geliştiren şirketleri tüketicilerle yüz yüze buluşarak, teknoloji vizyonunu ve en yeni ürünlerini paylaşacak. Etkinliğe ücretsiz kayıt olmak için https://sdnsummit.com/ adresini ziyaret etmek yeterli.
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerini ve girişimcilerini bir araya getirerek, bugünün teknolojisini ve geleceğin fırsatlarını keşfetmek isteyen herkes, tamamen ücretsiz olan bu etkinliğe davetli.
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ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi. Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeği, 600 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, sektördeki son trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, farklı alanlardan gelen profesyoneller de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.
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