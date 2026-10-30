Siber risklere dikkat çeken Topuzoğlu, sitelerin üçte birini aynı altyapıda buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Siber risklere dikkat çeken Topuzoğlu, sitelerin üçte birini aynı altyapıda buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Siber risklere dikkat çeken Topuzoğlu, sitelerin üçte birini aynı altyapıda buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Siber risklere dikkat çeken Topuzoğlu, sitelerin üçte birini aynı altyapıda buldu
Haber Videosu

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, dünyadaki sitelerin üçte birinin aynı altyapıda bulunmasının siber saldırı riskini artırdığını belirtti. Topuzoğlu, bu risklere karşı yerli ve milli yazılımların artırılması gerektiğini söyledi.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, dünya genelinde internet sitelerinin büyük bir kısmının aynı altyapıda olduğunu ve bu durumun da siber saldırılara açık bir zemin oluşturduğunu söyleyerek, "Saldırılardan korunmanın en güçlü çözümü yerli yazılımlara sahip olmak" dedi.

Aynı altyapıda bulunan kötü niyetli kullanıcıların hızlı bir şekilde bilgileri çalabileceğini söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Her geçen gün siber saldırı, siber savaş hatta birçok yerde dijital kıyamet diye geçiyor, bu ifadeyi çok fazla duymaya başladık. Tabi eskiden bunlar bilim kurgu gibi algılanıyordu ama bunu günümüzde bizzat yaşıyoruz. Özellikle açık kaynak sistemlerin yaygınlaşması, hayatımızın her yerinde hem cihaz olarak hem de yazılım olarak teknolojiyi kullanıyor olmamız da bu riskleri yanına getiriyor ve bu tehlikelerin her geçen gün daha fazla artmasına sebebiyet veriyor. Son birkaç gün içerisinde duyduğumuz yazılımdaki açıklarla ilgili birçok ülkenin sistemleri kapatmak zorunda kaldığını biliyoruz. Aslında bunun temelinde çok fazla merkezi yazılımın kullanılması yer alıyor. Dünyadaki sitelerin üçte biri neredeyse aynı altyapıyı kullanıyor. Haliyle bu aynı altyapıyı kullanması da o sistemin açıklarının hemen bilinmesi, haliyle de hızlı bir şekilde burada bu açık kapılardan girilerek o bilgilerin çalınmasına ya da o sistemlerin kendi sistemiymiş gibi kullanılmasına hatta bir zombi gibi kullanılarak e-mail, toplu e-postalar gönderilmesine ve buradaki gelen iletilerin okunmasına da sebebiyet vermektedir. Yazılımın tabi ki merkezi olması ve aynı yazılımın hem bir internet korsanına hem de bir resmi kuruma ya da bir şirkete satılmış olması ya da aynı altyapının kullanılmış olması çok büyük riski de yanına getirmekte. Bu açık kapılar herkes tarafından bilindiği için haliyle de bir saldırı merkezi ya da saldırı odağı haline geldiği için de daha büyük riskler oluyor" dedi.

"Yerli ve milli yazılımın artması gerekiyor"

Topuzoğlu, siber saldırılara karşı yerli ve milli yazılımın arması gerektiğini söyleyerek, "Peki çözüm ne diye soracak ya da düşünecek olursak da yerli yazılımın, yerli ve milli yazılımın artması, bunların resmi kurumlar tarafından denetlenmesi, bu konudaki bilincin daha da artması diyebiliriz. Globalde de benzeri sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı hatırlatmak isterim. Globalde de aynı şekilde aynı altyapılı yazılımlar; örnek veriyorum Çin menşeli bir e-ticaret yazılımı dünyanın her bir yerinde kullanılmakta ya da İsrail merkezli bir yazılım her yerde kullanılmakta. Böyle olunca da bu tüm dünyayı etkileyen bir sorun haline geldiği için yerli ve milli, yerinde çözüm üretebilen yazılım firmalarına da bu noktada dünyanın her yerinde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Elektronik cihazlara da müdahale edilmesi mümkün"

Bankamatiklerden evlerde kullanılan akıllı nesnelere kadar olan elektronik cihazlara da müdahale edilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Topuzoğlu, "Yine geçtiğimiz günlerde bankamatiklerde yaşanan birtakım olumsuz durumları da değerlendirecek olursak, aslında bunların da bir siber saldırı sonucu ya da bir siber saldırı denemesi olabileceğini öngörüyoruz. Yani sadece yazılım değil, cihazlar da sonuçta bir elektronik devre. O elektronik devrede çalışan, ona bağlı çalışan yazılımlar olduğu için haliyle bunların da çok rahat bir şekilde hacklenmesi, durdurulması ya da kullanılmaz hale getirilmesi mümkün. Tabi ki biz hep güzel bir gelişme olarak anlatıyoruz nesnelerin internetini ama önümüzdeki günlerde işte buzdolabında internet, çamaşır makinesinde internet ya da diğer tüm cihazlarda internet, evimizdeki televizyonda internet ve benzeri durumlardan dolayı haliyle bunlar da ne yazık ki saldırıya müsait ve tüm hayatı durdurabilecek kapasiteye sahip duruma gelmiştir" dedi.

Kaynak: İHA
Hakan TopuzoğluTeknolojiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
11:09
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
11:06
Binance saldırısında yeni gelişme Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
10:50
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:35
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:27:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Siber risklere dikkat çeken Topuzoğlu, sitelerin üçte birini aynı altyapıda buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android