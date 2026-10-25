SİPER-2, test atışında havadayken hedef değiştirerek yeni hedefini imha etti - Son Dakika
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SİPER-2, test atışında havadayken hedef değiştirerek yeni hedefini imha etti

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SİPER-2, test atışında havadayken hedef değiştirerek yeni hedefini imha etti
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SİPER-2, test atışında havadayken hedef değiştirerek yeni hedefini imha etti
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SİPER-2'nin havadayken hedef değiştirdiği yeni test atışı görüntülerini Bakan Kacır paylaştı. Kacır, başarılı atışın uzun menzilli hava savunma yetkinliklerinin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ile ROKETSAN iş birliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, füzelerinin kabiliyetiyle gelişiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Çelik Kubbe füzesi SİPER-2'nin havadayken hedef değiştirdiği anları paylaştı.

SİPER-2'nin yeni test atışı videosu heyecanlandırdı. Hedefe doğru fırlatılan SİPER-2'nin havadayken hedef değiştirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kacır; Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı dediği füzenin başarısını tebrik etti.

SİPER-2'nin, ateşlendikten sonra uçuş sırasında güncellenen yeni hedefini imha etmesinin Türkiye'nin hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerinin gelişimini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"SİPER-2 Çelik Kubbe'nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA
Mehmet Fatih KacırTeknolojiRoketsanAselsanTübitakGüncelSon Dakika

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