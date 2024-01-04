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SpaceX, Starlink Uydularını Cep Telefonlarına Entegre Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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SpaceX, Starlink Uydularını Cep Telefonlarına Entegre Etmeye Hazırlanıyor

SpaceX, Starlink uydularının cep telefonlarına doğrudan bağlanma yeteneğini test etmeye hazırlanıyor. Şirket, bağlantı erişimini geleneksel hücre sinyallerinin ötesine genişletmeyi amaçlıyor. Bu amaçla, altı Starlink uydusunu doğrudan hücreye bağlantı özelliğiyle yörüngeye yerleştirdi. SpaceX, dünya çapında mobil ağ operatörlerine kesintisiz küresel erişim sağlamak için çalışmalar yapıyor ve uzaya gerçek cep telefonu kuleleri yerleştirmeyi planlıyor.

SpaceX, Starlink Uydularını Cep Telefonlarına Entegre Etmeye Hazırlanıyor
04.01.2024 - 10:29,
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Yörüngeye ulaşan en son SpaceX uyduları grubu, doğrudan hücreye giden altı Starlink'i içeriyordu. SpaceX, Starlink uydularının, cep telefonlarına doğrudan bağlanma yeteneğini test etmeye hazırlanıyor. Şİrket bağlantı erişimini geleneksel hücre sinyallerinin ötesine genişletmeyi amaçlıyor. İşte detaylar…

Artık Starlink uyduları cep telefonlarına kadar girecek!

Salı günü, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile birçok uyduyu yörüngeye yerleştirdi. 21 Starlink uydusu Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Bu uydular Starlink için çok önem taşıyor. Bu parti, doğrudan hücreye bağlantı özelliğine sahip ilk altı Starlink uydusunu içeriyor.

SpaceX, Starlink Uydularını Cep Telefonlarına Entegre Etmeye Hazırlanıyor

Aralık ayında, Elon Musk'un özel uzay girişimine, Starlink uyduları ve normal cep telefonları arasında bağlantı oluşturmak için kolları sıvadı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'e yeni uydu teknolojisini altı ay boyunca 2.000 test cihazı ve 840 uydu ile test etmesi için geçici bir lisans verdi.

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Şirket, çeşitli küresel sağlayıcılara açık davetler düzenleyen T-Mobile ile ortaklık kurdu. Bugüne kadar Kanada'da Rogers, Japonya'da KDDI, Avustralya'da Optus, Yeni Zelanda'da One NZ ve İsviçre'de Salt olmak üzere beş şirket bu seçeneği tercih etti.

SpaceX, altı uydunun dünya çapındaki mobil ağ operatörlerinin nerede olursanız olun mesajlaşma, arama ve gezinmeye kesintisiz küresel erişim sağlamasını sağlaması için çalışmalar test çalışmaları yapıyor. Bu küresel erişim ağı için uyduları uzay tabanlı bir hücresel geniş bant ağıyla donattı. Ancak bu özelliğe şimdilik yalnızca ABD kullanıcıları erişecek.

Böylece SpaceX uzaya gerçek cep telefonu kuleleri yerleştirmeyi planlıyor. Böylece bir çağrıyı gerçekleştirmek için yerde ek donanım ihtiyacını ortadan kaldırmak istiyor. Bu sayede hücresel kulelerin menzili dışındaki ölü alanlarda hücre hizmetini genişletecek. FCC hala doğrudan hücreye uydular için düzenleyici bir çerçeve geliştirmek için çalışıyor. Ancak SpaceX gibi birçok şirket teknolojiye da erken adım atacak.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji SpaceX, Starlink Uydularını Cep Telefonlarına Entegre Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika


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