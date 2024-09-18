Sui Blokzincirine USDC Desteği - Son Dakika
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Teknoloji

Sui Blokzincirine USDC Desteği

Sui, yerel USDC ve CCTP entegrasyonu ile likidite ve verimliliği artıracak.

18.09.2024 12:11
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Katman-1 blokzinciri, ağ verimliliğini ve likiditeyi artıracak yeni bir güncelleme paylaştı. Move programlama diliyle geliştirilen blokzinciri ağı, 35 milyar doları aşkın piyasa değeriyle ikinci büyük stabilcoin olan USDC protokolünü yerel olarak destekleyeceğini duyurdu.

Blokzinciri ağı geliştiricileri arasında rekabet artarken, mainnet'ini bir yıl önce alan ve hızlı büyüyen Katman-1 blokzinciri Sui'den güncelleme duyurusu geldi. Performans ve yatay ölçeklendirme özellikleriyle öne çıkan Katman-1 blokzinciri Sui, yakında yerel USDC ve Çapraz Zincir Aktarım Protokolü (Cross-Chain Transfer Protocol | CCTP) desteği sunacağını açıkladı.

SEKTÖRDEKİ DOLARA SABİTLENMİŞ REGÜLE STABILCOIN'İ ENTEGRE ETTİ

Yapılacak güncellemeyle, bir yıldan kısa bir sürede 700 milyon dolar Toplam Kilitli Değer'e (TVL) ulaşan Sui blokzinciri, Circle tarafından ihraç edilen USDC ve farklı blokzincirleri arasında USDC transferlerini güvenli ve verimli bir biçimde gerçekleştirmeye yardımcı olan CCTP protokolü desteği sunmaya başlayacağı duyurdu. Dijital varlık adaptasyonunu hızlı, özel, güvenli ve erişilebilir kılmak için geliştirilen Sui, bu adımla 35 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektörün en büyük dolara sabitlenmiş regüle stabilcoin'i USDC ve CCTP desteği sağlarken, Move programlama diliyle geliştirilen bir blokzinciri olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan, Sui ağının geliştiricisi Mysten Labs'in Kurucu Ortağı ve Ürün Direktörü Adeniyi Abiodun, "USDC'nin Sui'de yerel bir varlık olarak kullanılabilir olması, Sui ekosisteminin olgunlaşmasında başka bir önemli kilometre taşını işaret ediyor. Sui'deki geliştiriciler yakında yerel USDC'yi DeFi, oyun, DePIN ve e-ticaret gibi senaryolarda kullanabilecek" dedi.

VERİMLİLİĞİ VE LİKİDİTEYİ ARTIRACAK

215 milyon dolardan fazla köprülenmiş USDC hacmine sahip olan ve haftalık merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi açısından ilk onda konumlanan Sui'nin yerel USDC ve CCTP entegrasyonu, blokzincirinin kullanıcı ve geliştiriciler için faydasını, güvenliğini ve birlikte çalışabilirliğini artıracağı bildirildi. Ayrıca kullanıcıların USDC işlemleri için verimliliği artıran ve işlemleri kolaylaştıran entegrasyonun, ağdaki likiditeyi artırma potansiyeli taşıdığı duyuruldu.

Yerel USDC entegrasyonu sayesinde USDC'nin birinci sınıf teknolojisiyle, Sui topluluğuna dünyanın en güvenilir dijital para birimlerinden birine kesintisiz erişim sağlayacağına dikkat çeken Adeniyi Abiodun, "Move programlama diliyle yazılan ve bu sayede kazandığı yatay ölçeklenebilirlik özelliğiyle düşük maliyetli işleme ve depolama olanağı sunan Katman-1 blokzinciri Sui, likiditeyi köprülenmiş USDC'den yerel USDC'ye kademeli olarak geçirmek için ekosistem uygulamalarıyla işbirliği yapacak ve Wormhole'un Portal köprüsü her zamanki gibi çalışmaya devam edecek. Yerel USDC piyasaya sürülmeden önce Ethereum köprülü USDC 'wUSDC' olarak yeniden adlandırılacak. Ekosistem uygulamalarının arayüzlerini, belgelerini buna göre güncellemeleri teşvik edilecek. Kademeli geçiş tamamlandığında, yerel USDC ve CCTP desteği Sui'nin sektör liderliğini pekiştirecek" ifadelerini kullandı.

'VERİMLİ ÖDEME DENEYİMLERİNE KATKIDA BULUNACAK'

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Circle Ürün Direktörü Nikhil Chandhok ise "Circle olarak Sui'nin geliştirici ve son kullanıcı topluluğunu, yerel USDC ve CCTP'nin kullanılabilirliğiyle desteklemekten heyecan duyuyoruz. Circle'ın açık platformu ve izin gerektirmeyen protokolleri, daha fazla geliştiricinin blokzinciri tabanlı yardımcı araçlar sunmasına ve Sui'de ve diğer ekosistemlerde verimli ödeme deneyimlerine katkıda bulunmasına yardımcı olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sui Blokzincirine USDC Desteği - Son Dakika

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