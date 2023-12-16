Yaklaşık 50 yıl önce İtalya'da kurulan ve şu anda Çinli Shineray Group bünyesinde yer alan SWM, Türkiye'de iki yeni SUV modelini satışa sunarak pazara giriş yaptı. İşte SWM G01 ve G01F özellikleri ve fiyatı!

SWM G01 ve G01F özellikleri ve fiyatı!

Çin'in önde gelen ve hızla büyüyen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde yer alan SWM, Türkiye'de iki yeni SUV modeliyle pazara giriş yaptı. Atmo Grubu tarafından temsil edilen İtalyan otomotiv üreticisi, C-SUV segmentinde yer alan ve fiyat- performans dengesiyle dikkat çeken SWM G01 ve G01F modellerini satışa sundu.

SWM, 2024'ün ilk çeyreğinde de ürün gamını, 3'ü SUV ve 1'i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişletecek. İlk aşamada İstanbul ve Ankara'daki satış ve satış sonrası noktalarında hizmet vermeye başlayacak olan şirket, SUV modellerinde Türkiye'ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantiyle satışa sunuyor.

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922 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan SWM modelleri, geniş iç mekanı ve güçlü motoruyla hem ailesiyle birlikte seyahat etmeyi sevenlere hem de dinamik sürüş keyfi arayan tüketicilere hitap ediyor. Şirketin ayrıca 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı şehirde toplam 14 bayi açmayı planladığını da belirtelim.

SWM G01 ve G01F özellikleri ve fiyatı:

SWM G01 Comfort donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonu 922 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunulurken, Elite donanım paketi ve DCT şanzımanlı versiyonu ise 1 milyon 199 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.SWM G01F ise Premium donanım paketiyle satışa sunuluyor ve DCT şanzımanla kombine edilerek 1 milyon 270 bin TL'lik bir anahtar teslim fiyatına sahip.

Her iki model de SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle geliştirilen 1.5T motoruyla öne çıkıyor. G01, Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulurken, G01F ise Premium donanım seviyesiyle müşterilere sunuluyor. SWD15T kodlu 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor, 112kW/150 HP güç üreterek yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

G01 ve G01F, iç mekanlarında yüksek kaliteli malzemeler, ergonomik koltuklar, 10¨ dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, dijital IPS gösterge paneli gibi özellikleriyle sürücü ve yolculara konforlu bir deneyim sunuyor. Pratik özellikler arasında kablosuz akıllı telefon şarjı, 360 derece HD kamera, video kayıt cihazı (VDR) gibi özellikler bulunuyor.

Her iki modelde de Yokuş Destek Sistemi (HCC), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Çift Ön Hava Yastığı, Arka Görüş Kamerası ve Arka Park Sensörü gibi güvenlik donanımları yer alıyor. G01F, 7 ileri DCT şanzıman sistemi ve Start&Stop teknolojisi ile yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimiyle sürüş keyfi sunuyor.

İşte SWM G01 ve G01F otomobillerinin temel teknik özelliklerini içeren bir tablo: