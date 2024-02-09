TCG Burgazada, Doğu Akdeniz\'de Türkiye\'nin gücüne güç katıyor

Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki gücünü arttırmak için envanterini her geçen gün güçlendiriyor. Son olarak TCG Burgazada, Doğu Akdeniz' de Türkiye'nin gücüne güç katmak için görevine başladı. İşte detaylar…
TCG Burgazada, Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlıyor!
TCG BURGAZADA'nın Doğu Akdeniz'deki keşif, gözetleme görevi resmen başlamış oldu. Milli Savunma Bakanlığı X eski ismiyle Twitter hesabında konuya ilişkin yapılan açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda "Deniz Muhafızı Harekatı'nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı." sözlerine yer verdi. Ayrıca yaptığı paylaşımda eğitimle ilgili görselleri eklemeyi ihmal etmedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında, TCG Burgazada'nın NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1 komutasını devraldığını bildirdi. Ayrıca TCG Burgazada'nın Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladığını ekledi.
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TCG Burgazada MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisidir. Geminin yapımına17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. Gemi ilk kez 18 Haziran 2016'da deniz ile buluştu. 99,5 metre boyunda ve 14,4 metre genişliğinde olan geminin, 2 bin 400 ton ağırlığı bulunuyor.
TCG Burgazada, İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahiptir. Ayrıca 10 gün denizde kalabilme özelliği mevcuttur. Bu sayede ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor. Buna ek olarak, mühendisler TCG Burgazada için 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına da sahip şekilde inşa etti.
Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol ve asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor. Bu sayede Türk donanmasının gücüne güç katacak.
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