TEKNOFEST 2025 İkinci Gününde Coşku Dolu!

18.09.2025 10:59
TEKNOFEST 2025, Savunma sanayi araçlarıyla gösteriler ve etkinliklerle ikinci gününde yoğun ilgi gördü.

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de yoğun katılımla devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte teknoloji stantlarını gezerken, gün boyu yapılan uçuş gösterilerini izleyebilecek. Paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, T-70, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-70 ve S-70 helikopterinin de aralarında bulunduğu hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

Havacılık, Teknofest, Teknoloji, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Spor, Uzay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
