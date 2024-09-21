TEKNOFEST Drone Şampiyonası Mersin'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TEKNOFEST Drone Şampiyonası Mersin'de Başladı

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı Mersin'de sürüyor, 24 yarışmacı Adana'ya gidiyor.

21.09.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı başladı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya ön eleme ve birinci etap sonucunda başarılı olan 24 yarışmacı katılıyor.

Yarışmacılar, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te mücadele etmek için performans sergiledi.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası Koordinatörü Ahmet Özkaya, AA muhabirine, şampiyonanın ilk etabının 32 sporcuyla Isparta'da yapıldığını söyledi.

İkinci etap için 24 yarışmacıyla Mersin'e geldiklerini dile getiren Özkaya, şöyle konuştu:

"Buradaki sonucun ardından 16 sporcuyla Adana'ya gideceğiz. Adana'da birinci olan sporcumuz Dünya Drone Kupası'na katılacak. Buradaki yarışlarda sporcular parkurları kaza yapmadan en hızlı şekilde tamamlaması gerekiyor. Aslında geleceğin sporu çünkü formula ve benzeri hız olarak bildiğimiz bütün yarışların ötesinde 200-250 kilometre hıza çıkan cihazlarımız var. Bunları sporcularımız FPV gözlükleriyle uçuruyorlar. Bunu yapabilen 7 ve 8 yaşındaki çocuklarımız ileride ülkemiz için çok faydalı olabilecektir."

Bu yarışmayı Türkiye'ye yaymak istediklerini ve bunu da TEKNOFEST aracılığıyla yaptıklarını belirten Özkaya, şampiyonanın ikinci etabının yarın sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Teknofest, Gençlik, mersin, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Drone Şampiyonası Mersin'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
21:48 Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP’nin adayı olmazsa imza toplayabilir Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
20:18 Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 16:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Drone Şampiyonası Mersin'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement