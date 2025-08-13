TEKNOFEST'e Tüm Millet Davet Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

TEKNOFEST'e Tüm Millet Davet Ediliyor

13.08.2025 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi Bakanı Kacır, 17-21 Eylül'de TEKNOFEST'e 7'den 77'ye herkesin katılmasını bekliyoruz.

1) BAKAN KACIR: TEKNOFEST'E 7'DEN 77'YE TÜM MİLLETİMİZİ BEKLİYORUM

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen yıl 1 milyon 650 binden fazla katılımcıyla TEKNOFEST yarışmalarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Bilişim Vadisi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) paydaşlığında Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması 10-13 Ağustos'ta Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Yarışmalar; öğrencilerin aracın üretiminden yazılımına kadar tüm süreçleri kendi üstlendiği 'Özgün Araç' ve TEKNOFEST'in sağladığı otonom araç platformlarında kendi yazılımlarını çalıştırdığı 'Hazır Araç' kategorisinde düzenlendi. Her iki kategoride toplamda 568 başvuru yapıldı. 17 ilden ve 2 farklı ülkeden toplam 45 takım finale kaldı. Bu takımlar gerçek pist ortamında belirlenen görevleri tamamlamaya çalıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar final yarışmalarını izledi, stantları ziyaret edip otonom araçlarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

'TEKNOFEST DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ'

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST robotaksi yarışma finallerinde Türkiye'nin teknoloji üstü Bilişim Vadisi'ndeyiz. Burası Gebze'de 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yaptığımız Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri Bilişim Vadisi. 2018'den bu yana TEKNOFEST'te robotaksi araç yarışmalarını düzenliyoruz. Bu yarışmaların adresi de Bilişim Vadisi. Burası Türkiye'nin mobilete teknolojilerinin geliştiren şirketlerinin gelişimlerinin kümelendiği bir merkez. Burada yine 500'den fazla takımın başvuru yaptığı ve 50'den fazla takımın finallerde yarıştığı robotaksi yarışmasını gerçekleştirmek, bizim için gerçekten mutluluk meselesi. TEKNOFEST yıldan yıla büyüyen 81 şehrimizde heyecana ve coşkuya vesile olan dünyanın en büyük teknoloji festivali. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıyla TEKNOFEST yarışmalarına imza atmıştık. İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

'HAYATIMIZA GİREN OTONOM ARAÇLARIN TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİYORLAR'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu etkinliği 2018 yılından beri düzenlendiğini kaydetti. Bayraktar, "Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK'ın düzenlediği robotaksi yarışması bir yandan da hayatımıza giren otonom araçların teknolojisini geliştiriyorlar. Buradaki TEKNOFEST kuşağı dünyayı değiştirecek. Bir yandan yıkıldığı yerden ayağa kaldıracaklar. Dünyayı daha iyiye daha güzele taşıyacaklar. Dost doğru değerlerle hem ülkemizi hem tüm kardeş coğrafyalar için teknoloji üretecekler bizi daha bağımsız ve müreffeh kılacaklar. TEKNOFEST kuşağının son eseri Next Sosyal Türkiye'nin sosyal mecrası. Herkesi tüm dost ve kardeş coğrafyaları Next Sosyal'e bekliyoruz. Buradaki kardeşlerimizin hepsi zaten girmişlerdi onların eseri. Onların gayretlerini başarılarını kutlamaya tebrik etmeye tüm herkesi Next Sosyal'e bekliyoruz. TEKNOFEST mavi vatan kapsamında bu yıl ilk defa Deniz Kuvvetleri'mizin eserleri sergilenecek. Mavi vatanda bizi bağımsız kılacak eserler sergilenecek. Sürprizler de olacak aynı zamanda 3 farklı TEKNOFEST yarışmamız da olacak. 30-31 Ağustos da İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan düzenlenecek sonrasında da 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek. Herkesi bekliyoruz" dedi.

'Özgün Araç' kategorisinde birinciye 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL, üçüncüye 175 bin TL, 'Hazır Araç' kategorisinde ise birinciye 200 bin TL, ikinciye 175 bin TL, üçüncüye 150 bin TL ödül verilecek.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı, Etkinlikler, Teknofest, Teknoloji, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'e Tüm Millet Davet Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz’i sildi: Kan bağı menfaate yenildi Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi

20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:51
Kadıköy’de tarihi gece Tribünlerden dünya rekoru
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
09:34
Turu getiren gol 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Turu getiren gol! 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
09:22
Mehmet Kasım Gülpınar ’’AK Parti’ye katılacak’’ iddialarına son noktayı koydu
Mehmet Kasım Gülpınar ''AK Parti'ye katılacak'' iddialarına son noktayı koydu
09:19
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
09:16
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!
08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 21:11:26. #7.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'e Tüm Millet Davet Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.