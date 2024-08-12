TEKNOFEST'te Elektrikli Araç Yarışları Başladı

Teknoloji

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli'de başladı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'yla ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırılması ve elektrikli araçların Türkiye'de gelişimi için insan kaynağı yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle lise öğrencileri takımlar halinde katılıyor.

Her iki kategoride de birinciler 200 bin, ikinciler 150 bin, üçüncüler ise 120 bin lirayla ödüllendirilecek, lise seviyesinde ise birinciler 100 bin, ikinciler 80 bin, üçüncüler 60 bin lira ödül alacak.

165 elektromobil, 75 hidromobil takımın başvurduğu Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda rapor ve video değerlendirmeleri sonucu başarılı bulunan 36 elektromobil, 14 hidromobil takımı yarış alanına gelmeye hak kazandı. 391 takımın başvuru yaptığı Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ise 23 takım finale kalarak yarışma alanına geldi.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlar, kampüs içerisinde belirlenen pistte 3 sağ, 6 sol olmak üzere toplam 9 virajı bulunan en yüksek eğimi yüzde 4 olan 1370 metrelik pistte dereceye girebilmek için mücadele edecek.