Teknogaraj Meftun-u Rocket Takımı TEKNOFEST roket yarışında Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Teknogaraj Meftun-u Rocket Takımı TEKNOFEST roket yarışında Türkiye üçüncüsü oldu

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Teknogaraj Meftun-u Rocket Takımı TEKNOFEST roket yarışında Türkiye üçüncüsü oldu
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Teknogaraj Meftun-u Rocket Takımı TEKNOFEST roket yarışında Türkiye üçüncüsü oldu
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Teknogaraj Meftun-u Rocket Takımı, TEKNOFEST Güneydoğu'daki Su Altı Roket Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Geçen yıl Türkiye yedincisi olan takım, roketin mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerini geliştirdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Teknogaraj Meftun-u Rocket Takımı, yerli imkanlarla geliştirdikleri su altı roketiyle TEKNOFEST'te geçen yıl elde ettikleri Türkiye 7'nciliğinin ardından bu yıl üçüncü oldu.

Üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören 6 öğrenci tarafından kurulan takım, geçen yılki yarışmada elde ettiği derecenin ardından roketi geliştirmek için çalışmalara başladı.

Mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerinde değişiklikler yapan öğrenciler, takımın üye sayısını 12'ye çıkardı.

Roketin mekanik yapısının yanı sıra yönlendirme, haberleşme ve güvenlik sistemlerini de geliştiren öğrenciler, elektronik donanım ve yazılımların önemli bir bölümünü kendi tasarımlarıyla oluşturdu.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Su Altı Roket Yarışması'na katılan takım, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Takım üyeleri, mezuniyetlerinin ardından da çalışmaların sürdürülmesi için roket üzerinde edindikleri deneyimleri kendilerinden sonra gelecek öğrencilere aktarmayı hedefliyor.

Roketin mekanik ve elektronik sistemlerini geliştirdiler

Takım kaptanı Burak Çakmak, AA muhabirine, geçen yıldan bu yana roketin mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerinde kapsamlı değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Aracın mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerini geliştirdiklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıldan bu yana aracımızda belli başlı birçok özellik değişti. Aracımızın mekaniğinden, aviyonikten, yazılımından tutun her şeyi neredeyse değişti. Yaptığımız parça ile yazılımlarda birçok kendi tasarımımız ve üretimimiz var. Aracımızın servo motorlarının sızdırmazlığını sağladık. Aracımızın burnunu biz küt olarak tercih ettik diğer takımların yaptıklarının aksine ve güzel bir başarı elde etti."

Araçta derinliği algılayan basınç sensörünün yanı sıra enerjilendirme ve acil durdurma butonlarının bulunduğunu aktaran Çakmak, "Aracımızda 2 adet buton ve 1 adet sensör bulunmaktadır. Sensörümüz basınç sensörü ve derinliği algılayan bir sensör. Enerjilendirme butonu ile aracımıza tüm güç verilirken herhangi bir olumsuz durum oluştuğu zaman acil durdurma butonu ile aracımız kapanması sağlanmaktadır." dedi.

Deneyimlerini yeni öğrencilere aktaracaklar

Yarışmaya birincilik hedefiyle hazırlandıklarını ancak yarışma sırasında yaşadıkları aksilikler nedeniyle bu hedefe ulaşamadıklarını belirten Çakmak, üçüncülük elde etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Takım üyelerinin mezuniyet sonrasında farklı alanlara yöneleceğini ifade eden Çakmak, takımın gelecek yıl daha genç öğrencilerle çalışmalarını sürdürmesini istediklerini dile getirdi.

Bilgi birikimlerini yeni takım üyelerine aktarmayı amaçladıklarını belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Ekipteki herkesin farklı bir çalışma alanı var. Bu nedenle herkes kendi istediği alana yönelecek. Takımımızın gelecek yıl daha genç ve dinamik bir ekiple devam etmesini istiyoruz. Bizden sonra gelecek öğrencilere bilgi birikimimizi aktararak roket üzerinden edindiğimiz deneyimleri paylaşmayı ve onların da gelecek yıl derece elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiTeknofestTeknolojiYazılımTürkiyeEğitimSon Dakika

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