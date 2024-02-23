Teknoloji Muhabbeti #19: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri - Son Dakika
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Teknoloji

Teknoloji Muhabbeti #19: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri

Teknoloji Muhabbeti #19: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri

ShiftDelete.Net editörümüz Samet Jankovic ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 19. bölümü bu akşam 20:00'da yayınlanacak. Programda Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşu, Tesla Model Y'ye yapılan zam, PlayStation 5 Pro söylentileri, Samsung Akıllı Yüzük, Twitch abonelik ücretlerine zam, Apple Akıllı Yüzük çalışmaları, Alper Gezeravcı'nın uzaydan selamı, iPhone 16 tasarım değişiklikleri ve Huawei Vision Pro'nun fiyatı gibi önemli teknoloji haberleri değerlendirilecek.

23.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
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Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net editörümüz Samet Jankovic ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 19. bölümü bu akşam 20: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.

Teknoloji Muhabbeti #19

Mcdodo katkılarıyla sunduğumuz Teknoloji Muhabbeti programımızın bu haftaki bölümünde birden çok önemli gelişmeyi sizlere aktaracağız. Tabi birçok Mcdodo ürününü de sizlere hediye edeceğiz. Başlıca haberlerimiz şu şekilde:

Milli Muharip Uçak KAAN Gökyüzüne Uçtu!

Türk havacılık tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri gerçekleşti! Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu gurur verici olay, Türkiye'nin havacılık teknolojisinde geldiği noktayı tüm dünyaya göstermiş oldu.

Tesla Model Y'ye Zam Yağdı!

Elektrikli araç devi Tesla, Model Y için bu yılın ikinci zammını yaptı. Yeni zamla birlikte Model Y'nin fiyatı 1 milyonu aştı.

PlayStation 5 Pro Geliyor mu?

Oyun konsolu meraklıları heyecanla bekliyor: PlayStation 5 Pro bu sene mi geliyor? Sızıntılar ve söylentiler PS5 Pro'nun yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Samsung Akıllı Yüzük ile Tanışın!

Samsung, giyilebilir teknoloji alanındaki ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Akıllı yüzük piyasaya sürülmeye hazır.

Twitch Abonelik Ücretine Dev Zam!

Popüler oyun platformu Twitch, abonelik ücretlerine zam yapıyor. Yeni fiyatlar 2024'ün Mart ayında geçerli olacak.

Apple Akıllı Yüzük Çalışmaları Hızlandı!

Apple da akıllı yüzük pazarına girmeye hazırlanıyor. Apple'ın akıllı yüzüğü ile ilgili çalışmalar hız kazandı.

Alper Gezeravcı Uzaydan Dünyayı Selamladı!

Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dünyayı selamladı. Gezeravcı, uzaydan çektiği fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

iPhone 16'nın Tasarımı Değişiyor!

Apple, iPhone 16 ile tasarımda köklü değişikliklere gidebilir. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 16'da çentik yerine delikli ekran kullanılacak.

Huawei Vision Pro Rakibinin Fiyatı Belli Oldu!

Apple Vision Pro'nun rakibi olarak gösterilen Huawei Vision Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Huawei'nin gözlüğü Apple'ın ürününden daha uygun fiyatlı olacak.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Teknoloji Muhabbeti #19: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri - Son Dakika

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