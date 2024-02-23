Teknoloji Muhabbeti #19: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri

Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net editörümüz Samet Jankovic ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 19. bölümü bu akşam 20: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.
Teknoloji Muhabbeti #19
Mcdodo katkılarıyla sunduğumuz Teknoloji Muhabbeti programımızın bu haftaki bölümünde birden çok önemli gelişmeyi sizlere aktaracağız. Tabi birçok Mcdodo ürününü de sizlere hediye edeceğiz. Başlıca haberlerimiz şu şekilde:
Milli Muharip Uçak KAAN Gökyüzüne Uçtu!
Türk havacılık tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri gerçekleşti! Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu gurur verici olay, Türkiye'nin havacılık teknolojisinde geldiği noktayı tüm dünyaya göstermiş oldu.
Tesla Model Y'ye Zam Yağdı!
Elektrikli araç devi Tesla, Model Y için bu yılın ikinci zammını yaptı. Yeni zamla birlikte Model Y'nin fiyatı 1 milyonu aştı.
PlayStation 5 Pro Geliyor mu?
Oyun konsolu meraklıları heyecanla bekliyor: PlayStation 5 Pro bu sene mi geliyor? Sızıntılar ve söylentiler PS5 Pro'nun yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.
Samsung Akıllı Yüzük ile Tanışın!
Samsung, giyilebilir teknoloji alanındaki ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Akıllı yüzük piyasaya sürülmeye hazır.
Twitch Abonelik Ücretine Dev Zam!
Popüler oyun platformu Twitch, abonelik ücretlerine zam yapıyor. Yeni fiyatlar 2024'ün Mart ayında geçerli olacak.
Apple Akıllı Yüzük Çalışmaları Hızlandı!
Apple da akıllı yüzük pazarına girmeye hazırlanıyor. Apple'ın akıllı yüzüğü ile ilgili çalışmalar hız kazandı.
Alper Gezeravcı Uzaydan Dünyayı Selamladı!
Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dünyayı selamladı. Gezeravcı, uzaydan çektiği fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
iPhone 16'nın Tasarımı Değişiyor!
Apple, iPhone 16 ile tasarımda köklü değişikliklere gidebilir. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 16'da çentik yerine delikli ekran kullanılacak.
Huawei Vision Pro Rakibinin Fiyatı Belli Oldu!
Apple Vision Pro'nun rakibi olarak gösterilen Huawei Vision Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Huawei'nin gözlüğü Apple'ın ürününden daha uygun fiyatlı olacak.
Son Dakika › Teknoloji › Teknoloji Muhabbeti #19: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
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