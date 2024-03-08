Teknoloji Muhabbeti #21: Apple\'ın yeni zammı, yeni M3 MacBook Air modeli ve daha fazlası

Eski Google mühendisi gizli verileri çalmakla suçlanıyor!

Çin ve Amerikan yerel basınında çıkan haberlere göre Leon Ding olarak da bilinen Linwei Ding Kaliforniya'da 4 ayrı suçlamadan yargılandı ve geçtiğimiz Çarşamba günü tutuklandı. Ding'in elinde Google'a ait olduğu bildirilen çok gizli yapay zeka verileri yer almaktaydı. Çalınan verilerde Google'ın büyük yapay zeka modellerini barındırmak ve eğitmek için kullanılan süper bilgi işlem veri merkezlerinin altyapısıyla ilgili gizli bilgiler yer alıyordu. Google çalınan verilerle ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı ve gerekli tüm makamlara başvurular yapıldı. Ding'in ayrıca Çinli bir teknoloji firmasıyla bağlantısı olduğu ve verileri paylaştığı iddia ediliyor.