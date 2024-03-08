Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 21. bölümü Cuma akşamı 20: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.
Teknoloji Muhabbeti #21
Apple'ın yeni zammı, yeni M3 MacBook Air modeli ve daha fazlası bu akşam canlı yayında sizlerle.
Yayınımızda konuşacağımız haberler:
SPK, Midas'a ceza kesti: SPK, Midas Yatırım Menkul Değerler'e 20 milyon TL para cezası verdi.
Spotify AB'de En Pahalı: Spotify'ın abonelik ücreti AB ülkeleri arasında en yüksek Türkiye'de.
WatchOS 10.4 Güncellemesi: Yeni güncellemeyle "hayalet dokunuş" hatası düzeltildi.
Katlanabilir MacBook: Apple'ın katlanabilir MacBook'u 2025'te çıkabilir.
Vision Pro Güncellemesi: Yeni VisionOS 1.1 birçok yeni özellik getiriyor.
Nothing Phone (2)a: Telefonun Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu.
Kuş Benzeri Uçan Robot: Çin'de kuşlara benzeyen ornithopter isimli uçan robot geliştirildi.
Asus ROG Zephyrus G16 İnceleme: Güçlü oyun bilgisayarı detaylı incelemede.
Apple Car Detayları: Apple Car'ın bilinmeyen detayları ortaya çıktı.
Honor Magic V2: Dünyanın en ince katlanabilir telefonu tanıtıldı.
Bilim:
Elon Musk ve OpenAI: Elon Musk, OpenAI'dan ayrılışının perde arkasını anlattı.
Otomotiv:
Mercedes Elektrikli Otomobil Planı: Mercedes, 2030'dan itibaren sadece elektrikli otomobil üretecek.
Tesla Piyasa Değeri Düştü: Tesla'nın piyasa değeri son bir yılda 300 milyar dolar düştü.
Türkiye'de 5G Geçiş Tarihi: Türkiye'de 5G'ye geçiş 2025'te gerçekleşecek.
Elektrikli Otomobil Satışları: Şubat 2024'te en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.
Ekonomi:
Apple Zam Yaptı: Apple, tüm ürünlerine zam yaptı. En pahalı iPhone 100.000 TL'yi geçti.
Yeni M3 MacBook Air: Apple, yeni M3 işlemcili MacBook Air modellerini tanıttı.
Diğer:
Apple Suçlu Bulundu: Apple, App Store'da tekel oluşturmakla suçlu bulundu ve rekor ceza aldı.
Windows 11 Android Telefon Webcam: Windows 11'de Android telefonunuzu webcam olarak kullanabileceksiniz.
Telefon Faturalarına Zam: Telefon faturalarına zam yolda. Btk zam tarihini verdi.
Monster Tulpar Intel Arc A770: Monster'ın yeni oyun bilgisayarı Intel Arc A770 ekran kartıyla geliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Teknoloji Muhabbeti #21: Apple'ın yeni zammı, yeni M3 MacBook Air modeli ve daha fazlası - Son Dakika
İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
İstanbul Token, Bzetmex borsasında ön satışa sunulduktan sadece 51 saniye sonra tükenerek büyük bir ilgi gördü. Toplam 5 milyon adet ve 17 milyon TL'lik satış yapılan İstanbul Token, şehir tokenlerinin ikincisi olma özelliğini taşıyor. İstanbul Token, Bzetmex borsasında listelenmesiyle şehrin dijital dönüşümüne katkıda bulunacak ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunacak.
Çin ve Amerikan yerel basınında çıkan haberlere göre Leon Ding olarak da bilinen Linwei Ding Kaliforniya'da 4 ayrı suçlamadan yargılandı ve geçtiğimiz Çarşamba günü tutuklandı. Ding'in elinde Google'a ait olduğu bildirilen çok gizli yapay zeka verileri yer almaktaydı. Çalınan verilerde Google'ın büyük yapay zeka modellerini barındırmak ve eğitmek için kullanılan süper bilgi işlem veri merkezlerinin altyapısıyla ilgili gizli bilgiler yer alıyordu. Google çalınan verilerle ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı ve gerekli tüm makamlara başvurular yapıldı. Ding'in ayrıca Çinli bir teknoloji firmasıyla bağlantısı olduğu ve verileri paylaştığı iddia ediliyor.
Colossal Biosciences adlı firma, mamutları hayata döndürme projesinde önemli bir adım attıklarını duyurdu. Firma, mamutları dört yıl içinde hayata döndürmeyi hedefliyor ve kök hücre geliştirme konusunda ilerleme kaydetmiş durumda. Proje, nesli tükenen hayvanları hayata döndürmeyi amaçlamaktadır ve mamutlar seçilmiş bir tür olarak değerlendirilmiştir. Eğer proje başarılı olursa, kök hücre ve genetik tedavide yeni bir çağın kapısı açılabilir. Ancak sürecin etik sınırlarda yürütülmesi ve soyu tükenmekte olan hayvanların korunması önemlidir. Colossal Biosciences, projeyi 2027 yılında tamamlamayı planlamaktadır.
Borusan Otomotiv Grubu, Borusan Next markası altında ikinci el otomobil sektörüne hizmetler sunmaya başladı. Borusan Next, her marka ve modelden kullanılmış otomobiller için kapsamlı hizmetler sunuyor. Şirket, premium otomobil perakendeciliğindeki uzmanlığını ikinci el otomobil sektörüne taşıyor.
BMW, buz üzerindeki performansı artırmak için 3D baskı teknolojisini kullanarak özelleştirilmiş spor ayakkabılar üretiyor. Bu ayakkabılar, sporcuların performansını artıracak şekilde tasarlanıyor ve bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilebiliyor. BMW'nin bu yenilikçi teknolojisi, 2026 Kış Olimpiyatları için sporculara en uygun ayakkabıları sunmayı hedefliyor.
Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, Shanghai ile Xi'an arasında yeni bir rota ile faaliyete başladı. China Eastern Havayolları tarafından işletilen uçuş, C919'un kullanıldığı üçüncü tarifeli rota oldu. C919, Mayıs 2023'ten bu yana Shanghai-Chengdu ve Beijing-Shanghai rotalarında tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor. China Eastern Havayolları'nın C919 filosu, 1.131 ticari uçuş tamamlayarak 3.272 güvenli uçuş saatini aşmış ve 145.000'den fazla yolcu taşımıştır.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor.
Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı.
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