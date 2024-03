Teknoloji Muhabbeti #21: Apple\'ın yeni zammı, yeni M3 MacBook Air modeli ve daha fazlası

Borusan Otomotiv Grubu, ikinci el otomobil pazarına Borusan Next ile giriş yapıyor

Borusan Otomotiv Grubu, Borusan Next markası altında ikinci el otomobil sektörüne hizmetler sunmaya başladı. Borusan Next, her marka ve modelden kullanılmış otomobiller için kapsamlı hizmetler sunuyor. Şirket, premium otomobil perakendeciliğindeki uzmanlığını ikinci el otomobil sektörüne taşıyor.