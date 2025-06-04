Dr. Kıvılcım Kayabalı: Birçok meslek 2030\'lardan sonra olmayacak

Dr. Kıvılcım Kayabalı, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar'a konuk oldu. Kayabalı, 2030'lardan itibaren birçok mesleğin yok olacağını, 2040'lı yıllarda ise zihin aktarımının mümkün olabileceğini belirtti. Yapay zekânın sağlıkta devrim yarattığını vurgulayan uzman, gelecekte sadece değişime uyum sağlayanların ayakta kalabileceğini söyledi.

"BİRÇOK MESLEK 2030'LARDAN SONRA OLMAYACAK"

Teknolojinin iş dünyasına etkilerini değerlendiren Dr. Kıvılcım Kayabalı, önümüzdeki yıllarda meslek haritasının tamamen değişeceğini vurguladı. "Birçok meslek 2030'lardan sonra olmayacak. Özellikle yapay zekânın ortadan kaldıracağı işler, deneyimsiz ve tekrara dayalı görevleri yapan çalışanlar olacak" dedi.

"2040'LI YILLARDA ZİHNİMİZİ BİR YERE AKTARABİLECEĞİZ"

Teknolojinin insan beyniyle entegrasyonuna dikkat çeken Kayabalı, "2040'lı yıllarda zihnimizdekiler belli bir yere aktarılabilecek. Bu artık bir bilim kurgu değil, gelişen nöroteknoloji ve beyin-bilgisayar arayüzleriyle mümkün" dedi.

"YAPAY ZEKÂ İNSAN ZEKASININ ÇOK ÖTESİNE GEÇECEK"

Kuantum bilgisayarların gelişimiyle birlikte yapay zekânın sınırsız güce ulaşabileceğini belirten Kayabalı, "Kuantum bilgisayarlar yapay zekâyla birleşince insan zekasının çok ötesine geçecek. İnsanlık tarihinin en ilginç dönemlerinden birine tanıklık ediyoruz" dedi.

"UYUM SAĞLAYAMAYANLAR BU DÜZENDE YER ALAMAYACAK"

Yeni düzende başarılı olmanın tek yolunun adaptasyon olduğunu söyleyen Kayabalı, "Değişikliklere uyum sağlayamayan, kendini yenileyemeyen kişiler artık bu düzen içinde yer alamayacak. Sürekli öğrenen ve dönüşen bireyler ayakta kalacak" diye konuştu.

"YAPAY ZEKÂ, SAĞLIK ALANINDA DEVRİM YARATACAK"

Yapay zekânın sağlık alanında da çok etkili olduğunu dile getiren Kayabalı, "Yapay zekâ radyoloji, görüntüleme tekniklerinde yüzde 99 oranında doğru tanı koyabiliyor. Bu büyük bir devrim" dedi.

"GERÇEKLİĞİ AYIRT ETMEK HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR"

Gelişen dijital teknolojilerin zihinlerde karmaşaya neden olduğunu belirten Kayabalı, "Gerçekliği ayırt edemeyeceğimiz bir çağdayız. Sanal gerçeklik, yapay zeka üretimleri ve bilgi kirliliği, insan zihnini ciddi sınavlardan geçiriyor" dedi.

"YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK, GELECEĞE DAYANIKLI MESLEKLER İÇİN ŞART"

Son olarak geleceğin yetkinliklerine dikkat çeken Kayabalı, "Geleceğe dayanıklı meslekler arasında yer almak için yaratıcılık ve girişimcilik çok önemli. Rutine hapsolmuş görevler değil, özgün fikirler kazandıracak" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.