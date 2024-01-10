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Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenmiş Model 3'ü tanıttı - Son Dakika
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Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenmiş Model 3'ü tanıttı

Tesla, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'de piyasaya sürdüğü yenilenmiş 2024 Model 3'ü Amerika'da tanıttı. Yenilenen Model 3, aerodinamik ve gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. İç mekanda ise çeşitli geliştirmeler yapıldı.

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri\'nde yenilenmiş Model 3\'ü tanıttı
10.01.2024 - 20:30,
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Tesla, geçtiğimiz sonbaharda Avrupa, Orta Doğu ve Çin'de piyasaya sürdüğü yenilenmiş 2024 Model 3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen tanıttı. Geliştirme sürecinde "Highland" kod adıyla anılan yenilenen Tesla Model 3, Tesla'nın popüler elektrikli sedan modelinde aerodinamik ve gelişmiş özellikler hedefleyen bazı önemli değişiklikler getiriyor.

Yenilenen Tesla Model 3, daha iyi aerodinamiğe, daha düşük bir son hıza sahip

En dikkat çekici dış değişiklik, belirgin ön uç çıkıntısının kaldırılarak yerine daha şık bir kaput ve düşük profilli farların getirilmiş olması. Tesla, bu değişikliklerin aerodinamiği optimize ettiğini ve potansiyel olarak aracın menzilini artırdığını iddia ediyor. Yeni tasarım unsurları arasında Stealth Grey ve Ultra Red olmak üzere iki yeni renk de yer alıyor.

Yenilenen Tesla Model 3 için iki ana versiyon sunuluyor. Alıcılar, çift motorlu Uzun Menzilli Dört Çeker (AWD) modeli veya daha uygun fiyatlı arkadan çekişli versiyon arasında seçim yapabilecekler. Özellikle, önceki serinin bir parçası olan Performans modeli artık bir seçenek olarak listelenmiyor.

Menzil ve performans

Uzun Menzilli yenilenmiş Tesla Model 3, selefinin 535 km olan menziline göre hafif bir iyileşme göstererek 548 km'ye kadar tahmini menzile sahip. Arkadan İtişli versiyon 437 km'lik menzili koruyor. Bununla birlikte, yeni Model 3'ün her iki versiyonunun da 2023 modellerine kıyasla 205 km/s gibi daha düşük bir azami hıza sahip olduğunu belirtelim.

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İç mekan ve konfor geliştirmeleri

Tesla, 2024 Model 3'ün iç mekanı için daha sessiz bir kabin için yeni akustik cam, gelişmiş sürüş kalitesi için geliştirilmiş süspansiyon ayarı ve daha sofistike malzemelerin kullanımı dahil olmak üzere çeşitli yükseltmeleri yapmış.

İç mekan özellikleri arasında havalandırmalı koltuklar, özelleştirilebilir ortam aydınlatması, daha küçük çerçeveli ve geliştirilmiş kontrastlı daha parlak bir orta dokunmatik ekran ve 17 hoparlöre kadar yükseltilmiş bir ses sistemi de yer alıyor.

Fiyat konusunda yenilenmiş Tesla Model 3, 2023 model ile aynı fiyata sahip. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Teknoloji, Son Dakika

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