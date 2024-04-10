Tesla, otopilot kazasında kusurlu bulundu

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Tesla, 2018 yılında meydana gelen ve Apple mühendisi Walter Huang'ın yaşamını yitirdiği otopilot kazasında kusurlu bulundu. Kazada Huang Model X aracıyla otopilot modunda ilerlerken bariyerlere çarpmış, bunun ardından talihsiz sürücünün ailesi Tesla'yı suçlayarak firmaya dev bir tazminat davası açmıştı. Bazıları ise sürücünün olay sırasında telefonuyla ilgilendiğini ve kazanın temel sebebinin de bu olduğunu öne sürüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla, otopilot davasında kusurlu çıktı

Huang'ın avukatları Tesla'nın otopilot teknolojisinin birtakım kronik sorunlara sahip olduğunu, Elon Musk'ın ise özellikle sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla bu teknolojiye aşırı bir güven yarattığını öne sürdü. Tesla tarafı ise Huang'ın kazanın yaşandığı sırada telefonla uğraştığını, hatta bir oyun oynadığını iddia ediyor. Ancak bunun için mahkemeye kesin bir kanıt sunulmuş değil.

Amerika'nın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu ise yaşanan kazada hem sürücünün, hem de Tesla'nın otopilot sisteminin kusurlu olduğunu ortaya koydu. Alınan bu kararın ardından Tesla yönetiminin ve Walter Huang'ın ailesinin bir araya gelerek uzlaşmaya gittiği söyleniyor.

Böylece şirketin bu konuyu temelli olarak kapatmayı amaçladığı düşünülüyor. Ayrıca ortaya çıkan bu sonuç gelecek için önemli bir emsal yaratabilir. Radikal açıklamalarıyla bilinen Tesla CEO'su Elon Musk ise, konuyla ilgili şu ana dek ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla bu suçlamalar karşısında ne yapmalı? Siz hiç Tesla markalı bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.