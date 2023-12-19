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TOD TV Nedir? Türkiye'deki Dijital İçerik Platformu - Son Dakika
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TOD TV Nedir? Türkiye'deki Dijital İçerik Platformu

TOD TV, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği ve beIN Medya Grubu ortaklığıyla kurulan bir dijital içerik platformudur. Platformda Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga gibi içerikler yer almaktadır. Süper Lig maçlarını izlemek için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

TOD TV Nedir? Türkiye\'deki Dijital İçerik Platformu
19.12.2023 - 01:13,  Güncelleme: 01:16
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Günümüzde farklı alanlara yönelen dijital içerik platformları her geçen gün artıyor. Şifresiz maçları izlemek isteyen izleyiciler, maçların hangi kanalda ve nasıl yayınlanacağını merak ediyor. Bu noktada ise izleyicilere canlı olarak aktarılan TOD TV tekrar gündeme geliyor. Peki, TOD TV nedir? İşte detaylar!

TOD TV nedir?

Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği ve beIN Medya Grubu ortaklığıyla TOD TV hayatımıza girdi. Yeni nesil dijital içerik platformları arasındaki TOD TV, Türkiye'de kısa süre önce kullanıma sunuldu.

Ayrıca taahhüt ve kurulum gibi herhangi bir zorunluluğu olmayan TOD TV, bünyesinde birçok içeriğe sahip. Bunlar arasında Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi içerikler yer alıyor. Ancak şu anda platform üzerindeki spor içerikleri belirli bir ücret karşılığında yer alıyor.

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Platformdaki Süper Lig maçlarını izlemeniz için de belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Platformdaki Süper Lig paketleri ise şu şekilde:

Süper Dolu PaketiSezonluk Süper LigSezonluk Taraftar PaketleriAylık Süper Lig PaketiİçerikWeb, Cep, TabletWeb, Cep, TabletWeb, Cep, TabletWeb, Cep, TabletFiyatAylık 189 TLAylık 179 TLAylık 99 TLAylık 329 TLEk+10 TL (Smart TV, Apple TV 4K, Android TV)+10 TL (Smart TV, Apple TV 4K, Android TV)+20 TL (Smart TV, Apple TV 4K, Android TV)

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, TOD TV, Spor, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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