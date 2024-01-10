Togg, CES 2024'te düzenlediği etkinlikte fastback tasarıma sahip yeni modeli Togg T10F'i tanıttı. Peki Togg T10X ile Togg T10F arasındaki farklar neler?

ShiftDelete.Net olarak canlı yayınla sizlere anlık olarak aktardığımız Togg T10F lansmanından sonra ortaya çıkan özelliklerle, Togg T10X'in özellikleri karşılaştıracağız.

Tabii SUV kategorisindeki T10X ile fastback tasarımla gelen T10F aynı kategoride ve segmentte araç değiller fakat kullanıcılar aralarındaki farklılıkları da merak ediyorlar. Bu yazımızda farklılıklara göz atacağız.

Togg T10F canlı yayın

Togg T10F ne zaman çıkacak?

CES 2024'te tanıtılan Togg T10F, 2024 yılının sonuna doğru üretime başlayacak ve 2025 yılında da araç kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Togg T10X, 2023 yılında satışa başlamıştı ve 2024 yılında da sıraya girmeden doğrudan T10X alabileceğimiz bir süreç de bizleri bekliyor. Yani pek çok kullanıcı T10F'i beklemeden, T10X alarak da 2024 yılını geçirebilirler.

Togg T10X ile Togg T10F arasındaki farklar neler?

Togg T10F özellikleri

T10F, T10X gibi uzaktan güncellemelerle sürekli kendini yenileyen sürücü destek sistemleriyle beraber gelecek. Araç, Euro NCAP'in tüm testlerinden 5 yıldızla geçecek şekilde tasarlandı.

T10F, fastback olarak da nitelendirilen bir tasarıma sahip. Tasarım güncellemeri ön ve arka tarafta kendini belli ediyor. Değişen ön farlarda kayar LED uygulaması eklenmiş. Yenilenen ızgara ile beraber, T10X'teki hava alıkları, T10F'te çok daha azaltılmış. T10X'teki karakteristik LED şeritler, T10F'te de korunmuş.

Aracın arka tarafına baktığımızda ise tamamen yeni ve agresif bir tarz görüyoruz. Sürtünme katsayısı etkinlikte açıklanmadı fakat hem SUV ve Sedan farkı hem de yapılan güncellemelerle beraber, T10F'in sürtünme katsayısı, T10X'ten daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz.

Aracın sürücü güvenliği odaklı özellikleri arasında yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. T10F ayrıca, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliği ile dikkat çekiyor.

Bu özellik, V2 donanım seviyesine sahip cihazlarda aktif olacak ve kullanıcılara 15 km/s hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırma imkanı sağlayacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı gibi özellikler de bulunuyor.

Togg T10F özellikleri